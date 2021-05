Rússia revisará controle de armas após tiroteio na escola

Moscou, 11 mai (Prensa Latina) O presidente russo Vladimir Putin ordenou hoje uma revisão das regras estabelecidas para a permissão de porte de armas no país, após a morte a tiros de oito pessoas em uma escola em Kazan.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o presidente ordenou o desenvolvimento urgente de uma nova estrutura sobre o tipo de armas autorizadas para circulação entre civis, levando em conta o modelo usado no tiroteio em Kazan.



De acordo com o balanço oficial do incidente, sete alunos e um professor foram mortos por tiros esta manhã em uma escola desta cidade na República do Tatarstan, no sudoeste da Rússia.



O número de mortos e feridos variou durante o dia, mas o escritório de imprensa da Presidência confirmou à agência noticiosa Sputnik que oito pessoas foram mortas e 20 ficaram feridas.



Falando à televisão russa 24, o chefe da região, Rustam Minnijanov, disse que a polícia prendeu o atirador de 19 anos. 'O terrorista foi preso. Ele tem 19 anos de idade. Ele tem uma arma registrada em seu nome', disse ele.



As forças de segurança disseram que havia dois atacantes, um dos quais foi detido e o segundo morto a tiro.



As autoridades do Tatarstan declararam o dia 12 de maio como um dia de luto pelas vítimas da tragédia.



jha/mml/bm

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=41026&SEO=russia-revisara-controle-de-armas-apos-tiroteio-na-escola