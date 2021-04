Lançamento do livro-documentário "2016, Que país é isso?" de Silas Corrêa Leite, pela Essencial Editora

Em 1987 a banda de rock Legião Urbana de Brasília lançava a música "Que país é esse". Até hoje não sabemos a resposta...

2016, QUE PAÍS É ISSO? O livro "do ano que ainda não acabou", de Silas Corrêa Leite, poeta, ficcionista e blogueiro premiado, é um documentário histórico com narrativas em versos e prosas do autor, como artigos, opiniões, microensaios e poemas sociais, antecipando e margeando o pré-golpe, depois o próprio golpe do impune golpista Temer em si, e, por fim a situação do regime de exceção e de impunidade por atacado que reina no país depois do golpe de 2016.

Trabalhos publicados em sites de renome, inclusive no Pátria Latina e mesmo no Pravda da Rússia em português, mais importantes e diferenciados textos inéditos escritos a propósito do projeto do livro. Obra que registra tudo numa ótica ético-legal, e dá um prisma geral do golpe em geral, mais entornos, disparidades institucionais, bastidores, bem como, acaba sendo um mosaico histórico do contexto institucional como um todo, delatando, registrando, tudo isso muito além da chamada história oficial, o próprio impeachment da Presidenta Dilma Rousseff, inclusive e também os conchavos antidemocráticos que levaram ao hediondo regime de exceção que se seguiu com um traidor no poder, e mesmo a consequente prisão do Presidente Lula.

Tudo começou muito antes? No olho do furacão a mídia abutre, a justiça corrupta, principalmente a tal justiça eleitoral suspeitamente inoperante, entre oligarquias feudais e fascistas impunes, filhotes da incompetente, corrupta e violenta ditadura militar de 64 no antro político. Lendo o livro você se situa que tudo foi concebido por um sistema de corruptos e agiotas, inclusive internacionais, e conclui que a democracia brasileira se tornou um embuste, pelo que se restou o Brasil, com a eleição de um débil mental expulso do exército por terrorismo, e que por isso mesmo também eleito por fake news, somando a ninhos de escorpiões de uma elite funesta.

"2016, Que país é isso?" funda esse embuste todo, aqui retratado, em pleno 2021 do caos da pandemia do COVID por inoperância de um presidente fascista, mais as sequelas do golpe, falência das políticas públicas pelo cínico e neoescravista estado mínimo neoliberal; o crime organizado nos podres poderes que derrubaram uma presidente que não negociava com bandidos de terno, gravata, toga, túnica e farda. Pior, em pleno Março de 2021, com o Supremo Tribunal federal anulando as falsas acusações contra Lula, o juiz Moro colocado sob suspeita amoral, os que provocaram tudo impunes, e o país nas trevas do crime organizado que sustenta nosso capitalhordismo americanalhado via cloaca América. Salve limpo pendão da insurgência! Esse é o livro, eis a obra. Leia e se situe. Leia e creia. Não verás nenhum país como esse? Não verás nenhum país. Que país é isso?

Algumas temáticas abordadas no livro "2016, Que país é isso?":

Jogadores do Brasil perderam a Copa do Mundo Para a Dilma Perder a Eleição?//O Medo do Lula Criou Monstros//Mídia Abutre//Sociedade Brasileira de Corruptos//O Lula é Culpado? E os Direitos Humanos do Presidente?//Modelo de Carta de Renúncia da Dilma//O status de Sítio de Um Usurpador Interino//Tratado Geral de Insurgência e Desobediência Civil//Brasil Potência? O Brasil ainda vai ser um enorme Paraguai//

