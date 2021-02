China suspende transmissão da rede britânica BBC

Pequim, 12 Fev (Prensa Latina) A China suspendeu hoje as transmissões da rede de notícias britânica BBC World News, por considerar que violava os princípios da imparcialidade e da veracidade no exercício do jornalismo.

A Administração Nacional de Rádio e Televisão indicou que as reportagens desse meio sobre o país asiático vão contra as normas, minam os interesses nacionais e prejudicam a solidariedade entre as diferentes etnias.



Além de cancelar as operações, essa entidade não renovará a licença da BBC para o próximo ano.



A China deu continuidade à medida uma semana depois que seu Ministério das Relações Exteriores apresentou uma queixa ao correspondente do canal em Pequim por uma reportagem sobre a situação da Covid-19, transmitida em 29 de janeiro.



O Itamaraty acusou essa instituição de vincular a pandemia à política e usar imagens de um exercício antiterrorista para descrever supostas 'violações dos direitos humanos e aplicação violenta da lei' pelas forças da ordem.



Neste contexto, no dia 5 de maio, o escritório regulador das telecomunicações do Reino Unido (Ofcom) retirou a licença de funcionamento da estação de televisão chinesa CGTN, por alegada falta de controle sobre a sua linha editorial.



Segundo a alegada entidade, a licença de transmissão era em nome da Star China Media Limited, uma empresa privada que não tinha responsabilidade editorial pelos programas transmitidos pelo canal de satélite de língua inglesa.



Acrescentou que também foi indeferido um pedido de transferência da licença a outro ente estatal - a China Global Television Network Corporation (Cgtnc), por ser controlada pelo Partido Comunista do país asiático.



Em resposta à investigação do Ofcom, a emissora argumentou que o principal acionista da Cgtnc é a emissora estatal CCTV, que tem um status semelhante ao da BBC britânica, do Grupo de Televisão Francesa ou da NHK do Japão.



Segundo nota citada pelo jornal The Guardian, a CGTN afirma que o conselho de administração exerce controle independente sobre a política editorial.



mgt/ano/jcfl/gdc

