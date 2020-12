Estudo no Chile revela graves consequências da Covid-19

studo no Chile revela graves consequências da Covid-19

Santiago do Chile, 10 de dez (Prensa Latina) 40 por cento das pessoas que ficaram gravemente doentes por Covid-19 têm sérias consequências em sua função pulmonar, indica hoje um estudo realizado por especialistas da Universidade do Chile.

Pesquisadores do Departamento de Cinesialogia daquela universidade, em conjunto com uma equipe do Hospital Clinic de Barcelona, revisaram cinco bases de dados e detectaram padrões de sequelas em pacientes infectados com Covid-19 em quadros graves ou muito graves, que apresentavam sequelas em sua função pulmonar nos meses seguintes.



O estudo publicado na revista Pneumologia indica complicações em quase metade das pessoas internadas porque o oxigênio que tomam não chega bem ao sangue, mas em menor quantidade, explica Rodrigo Torres, principal autor do estudo e acadêmico da Universidade Do Chile.



Ele acrescentou que 'essa complicação pode se tornar muito mais grave com o passar dos anos. Mas, além disso, 15% das pessoas hospitalizadas ficam com uma alteração restritiva, ou seja, têm menos volume nos pulmões'.



Segundo o especialista, esse percentual aumenta entre os pacientes que estavam em unidades de terapia intensiva, entre os quais dois em cada três ficaram com sequelas associadas a problemas de difusão.



Torres considerou como principal contribuição do estudo que a princípio alguns setores dos médicos temiam que todos os infectados tivessem sequelas, mas verificou-se que são apenas 40 por cento, uma quantidade significativa, mas não todas.



O estudo é considerado o primeiro no mundo a investigar sistematicamente dados sobre sequelas detectadas em pacientes hospitalizados por Covid-19 e estabelece três tipos de sintomas.



Estes são divididos por seu envolvimento em pacientes internados sem chegar às unidades de terapia intensiva, aqueles que passaram por processo de emergência e na grande maioria dos casos foram intubados.



https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=36785&SEO=estudo-no-chile-revela-graves-consequencias-da-covid-19