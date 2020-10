Cuba e Espanha se uniram através da dança no Dia da Herança Hispânica

Havana, 9 de outubro (Prensa Latina) A companhia cubana Lizt Alfonso Dance Cuba (LADC) celebrará hoje, por ocasião do Dia Hispânico, o sólido vínculo que une a Espanha e a nação antilhana a partir da língua da dança.

Por meio da conta oficial do LADC na rede social Instagram, a dançarina e diretora Lizt Alfonso compartilhará momentos e histórias especiais sobre a festa de homenagem oferecida a Suas Majestades os Reis de Espanha, por ocasião de sua visita à ilha caribenha em 2019.



Durante o evento virtual, Alfonso reviverá a função honorária que mostrou o talento de renomadas companhias cubanas como o Ballet Nacional de Cuba, o National Folk Ensemble e Acosta Danza, que se destacam por refletir em seus repertórios os laços culturais entre Cuba e o país europeu.



Da mesma forma, o Embaixador da Boa Vontade da Unesco convidará vários convidados para um intercâmbio sobre Hispanicidade, que apresentarão sua visão sobre este conceito e como ele se conecta com sua vocação para a dança.



Em seu país, a coreógrafa validou o estilo original do grupo de dança que defende a fusão de danças de raízes espanholas e africanas, que triunfou com seus shows nos Estados Unidos, Holanda, Canadá, Egito, Alemanha e China.



Destaca também o seu papel decisivo como professora graças à fundação do Ballet Infantil e Juvenil e à carreira profissional apoiada pela Escola Nacional de Arte que contribui para a formação de diferentes gerações de bailarinos na maior das Antilhas.



