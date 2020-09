"Amália e os Média - um ensaio" abre na nova galeria de exposições da Fundação Portuguesa das Comunicações

Lisboa, 09 de setembro de 2020 - A exposição "Amália e os Média - um ensaio" abre ao público no dia 18 de setembro de 2020, na nova galeria de exposições da Fundação Portuguesa das Comunicações, em Lisboa.

A mostra, organizada em parceria pela Fundação Amália Rodrigues, pela Fundação Portuguesa das Comunicações e pela Valentim de Carvalho pode ser visitada até ao dia 7 de dezembro.

Este ensaio de exposição pretende narrar a importância dos média no percurso artístico de Amália. Os visitantes poderão testemunhar a evolução dos meios de gravação da voz de Amália Rodrigues e conhecer a tecnologia que serviu e permitiu difundir pelo mundo inteiro a intérprete conhecida como "A Voz de Portugal".

Desenvolvida em diversos "atos", este work in progress expositivo inicia-se com uma assemblage de recortes de jornais, no sentido de mostrar ao público a dimensão de Amália na imprensa (nacional e internacional); equipamentos utilizados nas gravações de estúdio por Amália, aparelhos audiovisuais, fotografias, edições discográficas (incluindo alguns inéditos); cartazes de espetáculos de Amália; entre outros.

"Amália e os Média - um ensaio" integra a programação do centenário do nascimento de Amália Rodrigues e conta com o Alto Patrocínio do Presidente da República.

Estão asseguradas todas as condições de segurança sanitárias e normas emanadas da Direção-Geral de Saúde.

Fundação Portuguesa das Comunicações

Rua do Instituto Industrial, nº 16 - 1200-225 LISBOA

Horário de visita: 2ª a 6ª feira das 10h às 18h; sábado das 14h às 18h