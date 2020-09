Novo e-book: A realidade da economia brasileira

A economia brasileira entrou oficialmente em recessão técnica segundo o IBGE. Para entender melhor o que significa esse momento tanto do ponto de vista econômico quanto histórico no Brasil e no mundo, o economista rasileiro Paulo Galvão Júnior, professor do UNIESP, indica a leitura do ebook A Recessão das Nações: Apenas olhe para o lado bom da economia, lançado em agosto de 2020 pela editora UNIESP. O e-book está disponível na biblioteca virtual da instituição.

Clique aqui e acesse gratuitamente o material.

http://bibliotecavirtual.iesp.edu.br/index.php/UNIESP/catalog/book/91

O e-book é composto por 18 artigos científicos assinados por professores, alunos, ex-alunos e um convidado do UNIESP. Esse é o 14º livro digital de autoria do professor Paulo Galvão Jr.

Ele ressalta a importância dos estudos principalmente no momento de grandes mudanças. "É muito importante estudar Economia e Economia Brasileira em plena recessão econômica. Vivemos um momento econômico muito difícil no Brasil. Temos uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise política e uma crise ambiental em andamento. Estas crises já provocaram a recessão técnica. Xeque-mate na recuperação lenta no Brasil. O meu novo e décimo quarto e-Book de Economia foi escrito durante está terrível pandemia do Covid-19 em home office. Foram fundamentais os artigos de Economia em parceria com diversos autores. Eles e elas enalteceram o trabalho voltado para entender os impactos dos ciclos econômicos, sobretudo, da recessão", afirmou.

Foto: By Chicago Daily News - http://memory.loc.gov/ammem/ndlpcoop/ichihtml/cdnhome.html, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10592171