Madagascar: Fome causa situação catastrófica

Secas e tempestades de areia tornaram campos de agricultura em desertos, fazendo com que a população tenha de comer gafanhotos para poderem sobreviver.

No sul do país a situação é especialmente grave, pois não tem havido colheita há dois anos. De acordo com o Programa de Alimentação Mundial, a insegurança alimentar está a afectar as crianças de forma exponencial e aumentou em flecha o número de mortes entre os mais jovens.

Oficiais da PAM falam em "emergência nutricional" numa situação que está a tornar-se num desastre humanitário.

Pravda.Ru