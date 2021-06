Postos de Trabalho: Pandemia desfez cinco anos de esforços

Recuperação desigual, mulheres mais afectadas que homens, emprego jovem sofre retrocesso, 205 milhões de desempregados em 2022 de acordo com relatório da OIT.

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) afirmou em um novo relatório que, embora as nações do mundo "irão emergir" da crise de saúde em curso, "cinco anos de progresso para a erradicação da pobreza laboral foram desfeitos" no entanto. De acordo com Guy Ryder, Diretor-Geral da Organização, "Nós retrocedemos, retrocedemos muito... A pobreza laboral está de volta aos níveis de 2015; isso significa que, quando a Agenda de Desenvolvimento Sustentável para 2030 foi definida, estamos de volta à linha de partida".

Recuperação desigual

As regiões mais afetadas no primeiro semestre de 2021 foram América Latina e Caribe, Europa e Ásia Central, todas vítimas de recuperação desigual. Mais uma vez, foram as mulheres mais afectadas, entre as quais houve uma queda de cinco por cento nos postos de emprego em 2020 (3,9% para os homens). O relatório diz que "Uma proporção maior de mulheres também saiu do mercado de trabalho, tornando-se inativas" e que têm "responsabilidades domésticas adicionais" resultando em bloqueios que colocaram em risco uma "re-tradicionalização" dos papéis de gênero.

Entre os jovens, a desaceleração econômica fez cair os postos de trabalho em 8,7% em 2020, em comparação com 3,7% para os adultos.

Sector informal

A ruptura relacionada à pandemia também trouxe "consequências catastróficas" para os dois bilhões de trabalhadores do setor informal em todo o mundo. Isso se traduz em 108 milhões de trabalhadores em todo o mundo sendo classificados como "pobres" ou "extremamente pobres" - o que significa que eles e suas famílias vivem com o equivalente a menos de US $ 3,20 por pessoa, por dia.

"Embora os sinais de recuperação econômica estejam aparecendo à medida que as campanhas de vacinação aumentam, a recuperação provavelmente será desigual e frágil", disse Ryder.

A principal razão para esta situação, de acordo com a OIT, é o acesso desigual às vacinas, além da capacidade limitada da maioria das economias em desenvolvimento e emergentes de apoiar as fortes medidas de estímulo fiscal que caracterizaram a abordagem dos países mais ricos do mundo à desaceleração induzida pela COVID.

Fonte: ONU

Pravda.Ru

Foto: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4034573