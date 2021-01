Os Verdes Manifestam Pesar pela Morte de Carlos do Carmo



Foi com profunda tristeza e pesar que o Partido Ecologista Os Verdes recebeu a notícia do falecimento de Carlos do Carmo.



Carlos do Carmo com o seu dom inigualável, ao longo da sua carreira artística de mais de 50 anos, reconhecida no País e no mundo, deu vida às palavras de forma única. Desta forma associou-se à sua cidade de Lisboa e cantou-a através do fado, que na sua voz se afirmou como canção universal.



Nesta hora de luto e dor, o Partido Ecologista Os Verdes expressa a mais profunda solidariedade e amizade, endereçando os seus mais sentidos pêsames à sua família.



