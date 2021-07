Cinco elementos terroristas liquidados durante operação em Nalchik

A fim de suprimir os ataques terroristas iminentes em Nalchik e na região de Baksan de Kabardino-Balkaria, a sede regional do FSB introduziu um regime de operações antiterroristas.

No decorrer das atividades operacionais, os funcionários do Comitê Nacional Antiterrorismo apuraram o paradeiro dos elementos que pretendiam cometer actos terroristas. Por volta das três horas da manhã de sábado, 3 de julho, os terroristas foram bloqueados em uma das casas no território de uma parceria de jardinagem nos subúrbios de Nalchik. Em resposta à oferta dos policiais de depor as armas e se renderem, eles abriram fogo.

"Como resultado do tiroteio, cinco bandidos foram exterminados. Não houve vítimas entre a população civil e nem entre o pessoal das forças de segurança. No local do confronto, as medidas de busca operacional e ações investigativas necessárias são a ser levada a cabo", citou a assessoria de imprensa do NAC RIA Novosti.

O regime da CTO no território adjacente ao local onde os bandidos foram encontrados vai operar até novo aviso, disse o Comitê Nacional Antiterrorismo.

Pravda.Ru