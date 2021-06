Canadá - Horror em escola: Assassínio de crianças indígenas

Os restos mortais de 215 crianças foram encontrados nas proximidades de um edifício, Kamloops Indian Residential School, que hospedava crianças indígenas, algumas com apenas três anos de idade.

Os restos mortais foram encontrados no fim de semana passada e ainda podem ser encontrados mais corpos pois nem toda a área foi examinada. A escola, no Tk'emlups te Secwépemc First Nation, hospedava crianças indígenas que eram retiradas das famílias, para integrá-las na sociedade do Canadá. Entre 1890 e 1969, 150.000 crianças indígenas passavam pela escola. Foram obrigadas a converter-se para se tornarem cristãos e foram proibidas de falar as suas línguas nativas.

Estas mortes não foram registadas nos registos da escola.

Pravda.Ru