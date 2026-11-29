O diesel que muda de pele: a ciência já deu o sinal verde para o B16 e o B17

Na última quinta-feira, 26 de novembro de 2026, um conjunto de documentos técnicos chegou às mãos do Ministério de Minas e Energia (MME). Não se tratava de uma petição convencional, mas de dois estudos independentes entregues pela Ubrabio (União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene) que tocam em uma das variáveis mais sensíveis da matriz energética brasileira: a composição química do diesel.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Капля биотоплива

Os trabalhos, desenvolvidos pela Universidade de Brasília (UnB) e pelo Senai Cimatec, mapeiam a viabilidade técnica de elevar a proporção de biodiesel na mistura obrigatória. Atualmente, a marca é o B15 — ou seja, 15% de biodiesel em cada litro vendido. Os relatórios sugerem que não há barreiras tecnológicas significativas para avançar para 16% (B16) ou até 17% (B17).

Para compreender a gravidade dessa discussão, é preciso olhar além da letra fria das fórmulas químicas. No Brasil, o diesel não é apenas um combustível; é a veia arterial da logística, do transporte de cargas e da produção agropecuária. Qualquer alteração na sua composição gera efeitos em cascata, do desempenho dos motores antigos às filas nas refinarias, passando pelo bolso do consumidor e pela conta do contribuinte.

A lei como roteiro e a pressão pela execução

O contexto é definido pela Lei do Combustível do Futuro, um arcabouço legal que traça uma trajetória pré-estabelecida. A norma prevê aumentos graduais na mistura obrigatória, com um horizonte claro: alcançar o B20 — 20% de biodiesel — até março de 2030.

Aqui reside a tensa intersecção entre o papel e a realidade. A Ubrabio, entidade que representa o setor produtivo, argumenta que o calendário legislativo já existe e que o governo deve cumpri-lo. Ao entregar esses estudos agora, a associação busca, na prática, antecipar o debate técnico e garantir que a máquina estatal tenha à disposição a ciência necessária para decidir se a transição será feita de forma linear ou se exigirá ajustes nas metas intermediárias.

Trata-se de uma jogada de poder institucional. Ao apresentar dados gerados por instituições de prestígio acadêmica e técnica como a UnB e o Senai Cimatec, o setor privado remove o argumento comum de que a expansão do biodiesel seria um experimento arriscado sem respaldo científico. É uma tentativa de desarmar as críticas antecipadas e blindar a decisão política com lastro de competência técnica.

Sem ruptura tecnológica, mas com consequências reais

Um dos pontos centrais levantados pela pesquisa é a questão do risco operacional. Há um receio histórico entre os usuários de veículos diesel, especialmente aqueles com motores mais antigos, de que uma maior concentração de biodiesel poderia causar falhas mecânicas, entupimento de filtros ou perda de eficiência.

A pesquisadora do Senai Cimatec, autora de um dos relatórios, foi direta ao afirmar que os resultados não indicam uma "ruptura tecnológica”. Na avaliação da instituição, o incremento da mistura pode trazer benefícios ambientais, energéticos e econômicos sem que se esperem prejuízos relevantes ao desempenho dos motores. É uma promessa que, se confirmada na prática em larga escala, redefiniria o custo-benefício do combustível no país.

Contudo, é fundamental distinguir entre a viabilidade apontada em laboratório e a complexidade do uso diário nas estradas brasileiras. A transição de 15% para 16% ou 17% exige uma logística de distribuição robusta, um controle rigoroso de qualidade nas misturadoras e uma comunicação clara ao consumidor final. O poder estatal, neste cenário, não é apenas o regulador da lei, mas o guardião da estabilidade do abastecimento.

A decisão final sobre como e quando esses aumentos serão implementados permanecerá nas mãos do governo, que terá de equilibrar as metas ambientais da lei com a capacidade real da indústria de biocombustíveis de suprir o mercado sem gerar volatilidade nos preços. O que se sabe, por enquanto, é que a ciência colocada sobre a mesa sugere que o caminho para o B16 e B17 é tecnicamente trilhável, transformando o que antes era uma incógnita em uma questão de gestão pública e vontade política.