O frio extremo que transformou uma bactéria inofensiva em peste

Imagine um micróbio que, durante milénios, viveu tranquilamente no intestino de um roedor, sem causar nada mais grave do que uma ligeira febre intestinal. Depois, uma alteração súbita no ambiente forçou-o a ocupar um nicho completamente diferente — a corrente sanguínea —, onde sofreu mutações que o transformaram num dos agentes patogénicos mais mortíferos da história.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Чумной доктор

Não se trata de um cenário de ficção científica, mas sim da origem reconstruída da *Yersinia pestis*, a bactéria responsável pela peste, tal como detalhado por biólogos russos do Instituto de Ecologia e Evolução A. N. Severtsov (IEE), da Academia Russa das Ciências. O seu estudo, publicado no *Journal of General Biology*, descreve como as alterações comportamentais na espécie hospedeira, desencadeadas pelo clima, proporcionaram o salto evolutivo que transformou um antepassado relativamente inofensivo, a *Yersinia pseudotuberculosis*, numa ameaça pandémica.

Um clima frio como catalisador evolutivo

A chave para esta transformação não residiu no acaso genético, mas sim num evento climático específico: o Arrefecimento de Sartan, ocorrido entre 22 000 e 15 000 anos atrás. Este período de frio extremo fez com que o solo, nas regiões do sul da Sibéria e da Ásia Central, congelasse a profundidades superiores a dois metros. A consequência direta foi a perturbação do ciclo de vida das pulgas que habitam as tocas da marmota-da-mongólia (também conhecida como *tarbaguan*).

Quando o solo congelou abaixo do habitat habitual das suas larvas, as larvas de pulga (*Oropsylla silantiewi*) viram-se forçadas a migrar para cima em busca de calor, acabando por se instalar diretamente nos corpos das marmotas. Este contacto íntimo criou uma ponte biológica crítica. Ao entrarem na cavidade oral das marmotas, as larvas provocaram microtraumatismos nas membranas mucosas.

Estas pequenas feridas constituíram uma via de entrada direta para a *Yersinia pseudotuberculosis* — uma bactéria que, habitualmente, vive no intestino —, permitindo-lhe contornar o sistema digestivo e aceder à corrente sanguínea. Esta mudança de nicho ambiental desencadeou uma rápida resposta adaptativa. Já na corrente sanguínea, a bactéria sofreu mutações que aumentaram a sua virulência, dando origem à *Yersinia pestis*.

A marmota-da-mongólia, identificada como o principal reservatório onde ocorreu este salto evolutivo, tornou-se, assim, um agente involuntário de uma transformação que viria a moldar a história da humanidade. Ao combinar a filogeografia com a modelação ecológica, os investigadores demonstraram que o surgimento de um agente patogénico de grande relevo foi uma consequência previsível de pressões ambientais específicas, e não uma anomalia histórica.

Esta constatação sublinha um princípio mais abrangente na microbiologia: o de que as flutuações climáticas e o comportamento do hospedeiro podem atuar como poderosas forças seletivas, moldando a evolução de microrganismos perigosos de formas que têm implicações profundas para a previsão e prevenção de futuros surtos zoonóticos.