Atravessar depressa parecia salvar vidas: Na Ladoga, a corrida quase levou a rota vital ao colapso

Na noite de 22 de novembro de 1941, caminhões de carga subiram a superfície gelada do Lago Ladoga, inaugurando a célebre "Via da Vida” que manteria Leningrado viva sob o cerco. A operação inicial parecia promissora, mas logo uma anomalia assustadora emergiu: veículos afundavam em trechos onde a espessura do gelo, segundo os padrões de engenharia da época, deveria suportar seu peso com folga. Apenas nas primeiras duas semanas, cerca de cem caminhões desapareceram sob a água. Para decifrar o fenômeno e impedir novos desastres, a direção militar recorreu a físicos do Instituto Físico-Técnico de Leningrado (LFIT), liderados pelo professor Pavel Kobleko.

Photo: commons.wikimedia.org by Boris Kudoyarov / Борис Кудояров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Блокада Ленинграда

A mecânica do gelo em movimento

Os cálculos tradicionais pressupunham uma carga estática: se o gelo sustentava um caminhão parado, logicamente suportaria um em movimento. A realidade do lago refutou essa premissa. Como o comportamento de um campo de gelo em tão vasta extensão não podia ser replicado em laboratório, a equipe de Kobleko — que incluía Naum Levin, Fyodor Marey e Sofia Kobleko — precisou realizar medições diretas na estrada congelada.

O desafio principal era registrar a deformação do gelo sob o peso dos veículos. Com o equipamento principal do instituto evacuado para Kazan, os cientistas improvisaram uma estação de medição, o "flexiógrafo”, usando recursos escassos da cidade sitiada. A estrutura foi montada com bases de máquinas de costura antigas, suportes verticais torneados em grades de ferro fundido e mecanismos de registro emprestados de aparelhos telegráficos aposentados.

O princípio era simples: o aparelho ficava na superfície, enquanto um cabo de aço com um contrapeso era baixado através de um furo no gelo até o fundo do lago, servindo como ponto de referência fixo. O dispositivo registrava microdeslocamentos durando frações de segundo ou até dias. Para impedir que o gelo congelasse o furo rapidamente nas temperaturas que chegavam a -40 °C, Sofia Kobleko sugeriu preencher a abertura com óleo de transformador, que mantinha o cabo móvel mesmo no frio extremo.

O perigo da ressonância

Com cerca de 50 estações de medição ao longo da rota, os físicos mapearam a dinâmica do gelo. Descobriram que o gelo se comportava como uma membrana elástica gigante. Um caminhão em movimento não apenas pressionava o gelo sob os pneus; ele gerava uma onda flexo-gravitacional que viajava sob o gelo.

A catástrofe ocorria por ressonância mecânica. Em águas raso, a velocidade da onda sob o gelo variava entre 30 e 35 km/h (o intervalo crítico geral ia de 20 a 40 km/h, dependendo da profundidade). Quando um motorista acelerava até essa velocidade, o veículo entrava em fase com a onda que ele próprio criava. Assim como um pêndulo empurrado no momento certo ganha amplitude, as oscilações do gelo se intensificavam até a quebra da estrutura. A tentativa de atravessar o lago mais rapidamente, acelerando para "vencer” a distância, era o fator que mais contribuía para os afundamentos.

Os instrumentos também identificaram outros dois fatores de destruição: a interferência, onde ondas de dois veículos que se aproximam ou ultrapassam se somam, dobrando a carga destrutiva; e a reflexão, onde a onda bate no fundo raso próximo à costa e retorna, atingindo o próximo veículo. Isso explicava por que tantos caminhões afundavam não no meio do lago, mas a poucos metros da margem.

Regras de sobrevivência baseadas em dados

Com base nas medições, os cientistas formularam as "Regras de Tráfego na Estrada de Gelo”, que transformaram a operação. Os condutores foram proibidos de atingir a velocidade crítica de ~35 km/h. O limite recomendado foi estabelecido entre 15 e 25 km/h, caindo para 10-15 km/h em trechos mais finos. A distância entre veículos foi aumentada para 70-100 metros, e o intervalo de lançamento dos caminhões no gelo foi fixado em no mínimo três minutos — o tempo necessário para a onda de Ladoga se dissipar completamente. Os fluxos em direções opostas foram separados por 100 a 150 metros para evitar a soma das ondas de veículos que se cruzam.

As medidas produziram resultados imediatos: os afundamentos cessaram praticamente por completo. Na primeira temporada de inverno, os físicos realizaram mais de 3.500 medições de espessura e flexão, ajustando as normas conforme as condições climáticas. A estrada gelada permitiu transportar mais de 360.000 toneladas de alimentos e combustível e evacuar cerca de 550.000 pessoas. Os cálculos da equipe de Kobleko posteriormente permitiram o transporte de tanques pesados KV e a construção de pontes temporárias sobre o rio Neva. O trabalho de Naum Levin, que documentou o uso de registradores improvisados a partir de partes de telegrama, estabeleceu as bases da física aplicada moderna para estradas de gelo.