Silêncio absoluto em Júpiter e além: o instrumento mais antigo do cosmos deixou de falar com a Terra

A sonda Voyager 1 da NASA, localizada a quase 26 mil milhões de quilómetros da Terra, deixou de transmitir dados científicos e técnicos. Há quase duas semanas que os cientistas recebem apenas um sinal de rádio portador da sonda, sem qualquer informação útil. No entanto, o objeto feito pelo homem mais distante da Terra continua a operar e a manter comunicação com o nosso planeta.

Photo: https://www.kdlg.org/2013-09-12/see-ya-voyager-probe-has-finally-entered-interstellar-space by NASA is licensed under commons.wikimedia.org Космический аппарат "Вояджер-2"

A falha foi descoberta a 14 de novembro de 2026, poucos dias antes de a sonda atingir um marco histórico. A 18 de novembro, a Voyager 1 tornou-se o primeiro objeto feito pelo homem a alcançar a distância de um dia-luz da Terra — aproximadamente 25,9 mil milhões de quilómetros.

Apesar da falta de dados científicos e técnicos, os engenheiros do Laboratório de Propulsão a Jacto da NASA conseguiram confirmar este marco utilizando o sinal de rádio portador e cálculos de trajetória.

A presença do sinal indica que o sistema de navegação continua a manter a orientação correta da sonda em relação à Terra e que a sua antena e equipamento de transmissão permanecem operacionais.

Segundo a CNN, uma possível causa da falha é um defeito no Subsistema de Dados de Voo (FDS), um dos três computadores de bordo da Voyager 1 responsáveis ​​pela recolha e preparação de dados científicos e técnicos antes de os enviar de volta para a Terra.

Uma avaria semelhante ocorreu há exatamente três anos, no dia 14 de novembro de 2023. Nessa ocasião, a avaria foi causada por um defeito num dos chips do computador de bordo. Para restaurar a funcionalidade da sonda, os engenheiros da NASA tiveram de redistribuir o código do programa pelas restantes áreas de memória de trabalho e garantir que as partes individuais do programa interagiam.

A NASA ainda não confirmou oficialmente se a falha atual está relacionada com o mesmo subsistema.

No final de outubro de 2026, a Voyager 1 perdeu completamente o contacto com a Terra e não transmitiu sinais durante dois dias. A comunicação foi restabelecida espontaneamente. Os especialistas estão a investigar uma possível ligação entre os dois incidentes.

O esforço para resolver a falha é dificultado pela enorme distância até à nave espacial. Mesmo viajando à velocidade da luz, são necessárias cerca de 24 horas para que um comando enviado da Terra chegue à sonda, e mais 24 horas para receber uma resposta.

"Ouvimos a Voyager 1 diariamente e enviamos comandos para a sonda semanalmente. A comunicação demora apenas um pouco mais do que antes", disse Suzanne Dodd, gestora do projeto Voyager.

Dos dez instrumentos científicos originalmente instalados na Voyager 1, apenas dois estão atualmente operacionais. Os restantes foram desligados sequencialmente para conservar energia.

Ambas as sondas são alimentadas por geradores termoelétricos de radioisótopos, que convertem o calor gerado pelo decaimento do plutónio em energia elétrica. A potência de cada gerador diminui aproximadamente quatro watts por ano.

Durante décadas, os engenheiros da NASA têm procurado formas de prolongar a vida útil das sondas, ultrapassando problemas com os computadores de bordo, falhas nos motores e a diminuição gradual da potência das fontes de alimentação. Graças às medidas tomadas, os especialistas esperam manter a funcionalidade dos instrumentos científicos de ambas as naves espaciais até, pelo menos, ao 50º aniversário do seu lançamento, em 2027.

A comunicação com as sondas é feita através da Rede de Espaço Profundo da NASA, que inclui grandes conjuntos de antenas localizadas em três pontos do globo.