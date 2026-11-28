Filito revela tesouro oculto: jazida no leste chinês promete revolução na mineração

Imagine uma quantidade de ouro suficiente para financiar o orçamento de um país médio por vários anos, escondida sob a terra no leste da China. É isso que representa a jazida de Dadonggou, na província de Liaoning, com um valor bruto estimado em R$ 948 bilhões. O achado, descrito por geólogos da Liaoning Fifth Geological Brigade, não é apenas uma promessa econômica; é um mapa geológico que pode revolucionar a forma como procuramos metais preciosos em toda a região.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Золотые самородки в горном ручье

Um estudo recente, publicado na revista Ore Geology Reviews, revelou o segredo por trás dessa concentração: o ouro não está espalhado aleatoriamente, mas se acumula em faixas de rocha quase horizontais ou levemente inclinadas. Essa descoberta oferece uma pista valiosa para localizar outros depósitos na península de Liaodong, transformando a busca por ouro de um processo de tentativa e erro em uma estratégia mais dirigida e científica.

Como o ouro se escondeu na rocha

Para entender a magnitude do achado, é preciso olhar para a história da Terra. A principal etapa de formação da jazida ocorreu no início do Cretáceo, um período marcado pela estiramento da crosta terrestre na região. Fluidos quentes, carregando ouro dissolvido em solução, subiram por falhas pouco inclinadas e infiltraram fraturas e camadas de filito — um tipo de rocha metassédimentária conhecida por se dividir em lâminas finas, como páginas de um livro antigo.

Os pesquisadores estimam que esse processo tenha ocorrido a uma profundidade de seis a 12 quilômetros abaixo da superfície da época, sob temperaturas que variavam entre 250 °C e 350 °C. Nessas condições específicas, o ouro se depositou principalmente nas partes mais frágeis da rocha, onde as condições químicas eram favoráveis para a precipitação do metal. É aqui que reside a curiosidade científica: o metal não formou uma única veia grossa, mas sim uma cobertura extensa e difusa ao longo das camadas horizontais do filito.

Essa distribuição explica por que a concentração por tonelada de rocha parece modesta. Na maior parte da área estudada, a proporção fica entre 0,3 grama e 1 grama de ouro por tonelada, com algumas amostras atingindo 3 gramas. Porém, quando se considera a extensão imensa da faixa mineralizada, pequenas quantidades por unidade de rocha somam um volume total que supera as mil toneladas de ouro. O artigo original, publicado em 2025 na China Mining Magazine, destaca que a jazida está relativamente próxima da superfície atual e que os testes de separação e recuperação do metal apresentaram resultados favoráveis, aumentando a viabilidade técnica da extração.

O valor bruto e a realidade da extração

É fundamental distinguir o valor bruto estimado dos benefícios reais. Os R$ 948 bilhões representam o valor do ouro contido no minério, antes de considerar os custos significativos da mineração, da infraestrutura e da recuperação efetiva. Não é uma conta simples de somar; é uma estimativa potencial que depende da tecnologia e da geologia local. Ainda assim, a proximidade da jazida à superfície e a boa recuperabilidade sugerem que o projeto pode ter um impacto econômico substancial, além de gerar conhecimento técnico valioso para a indústria mineral global.

Um mapa para o futuro

A verdadeira contribuição deste estudo para a ciência pode estar nas implicações para futuras descobertas. Para os geólogos, a lição é clara: procurem na península de Liaodong faixas extensas de filito onde fraturas mais íngremes se conectam a camadas quase horizontais. Essas estruturas geológicas são os indícios de onde os fluidos circularam e onde o ouro teve as condições químicas e físicas para se acumular.

Novas perfurações podem testar se esse padrão se repete em outras áreas da região, possivelmente revelando uma sequência de depósitos similares. Ao entender os mecanismos de formação do ouro em Dadonggou, os cientistas não estão apenas descobrindo uma riqueza mineral, mas decifrando um capítulo da dinâmica da crosta terrestre. E, quem sabe, essa mesma lógica de "leitura” da rocha possa inspirar novas metodologias de prospecção em outras partes do mundo, onde a geologia guarda seus segredos em camadas silenciosas e horizontais.