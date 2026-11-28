Uma vértebra de 3 cm confirma: dinossauros caçavam no Algarve há 227 milhões de anos

Às vezes, a imensidão do tempo own-se num fragmento de pedra de menos de quatro centímetros. Foi nesta escala, quase insignificante ao olhar atento, que um estudante da Faculdade de Ciências e Tecnologia da NOVA (NOVA FCT) encontrou, numa zona da Penina, no concelho de Loulé, um vestígio que reescreve a nossa compreensão sobre a fauna primitiva da Península Ibérica: uma vértebra de um dinossauro carnívoro com cerca de 227 milhões de anos.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Тираннозавр Рекс

O detalhe que revela a era

A descoberta aconteceu de forma casual durante trabalhos de campo, num afloramento de rochas avermelhadas do Grupo de Silves, datadas do Triássico Superior. O fóssil, um centro vertebral alongado com estrias peculiares, destacava-se da rocha circundante, atraindo a curiosidade do estudante. No entanto, a verdadeira revelação ocorreu no laboratório. Através de uma análise anatómica rigorosa e da comparação com outros vertebrados do mesmo período, a equipa de investigação do GeoBioTec, liderada pelo professor Octávio Mateus, conseguiu validar a natureza da peça.

Não se trata de qualquer réptil, mas de um terópode — a linhagem dos dinossauros carnívoros — que, para a sua época, já apresentava características bastante evoluídas. O pequeno fragmento de osso funciona como uma peça de um puzzle biológico: com base nas proporções da vértebra, os paleontólogos estimam que o animal teria entre dois metros e meio a três metros de comprimento, com cerca de um metro de altura. Um predador de pequeno a médio porte que dominava a paisagem terrestre do Triássico.

Um novo capítulo para o Algarve

A importância deste achado reside não apenas na antiguidade — sendo considerada a vértebra mais antiga já descoberta na Península Ibérica -, mas no que revela sobre o ecossistema da região. Até agora, os registos fósseis das rochas triássicas daquela zona específica do Algarve apontavam maioritariamente para animais aquáticos. A descoberta desta vértebra é a primeira evidência concreta de um vertebrado terrestre naquela localidade, provando que a terra firme da Penina era palco de caçadores ativos.

É importante notar que a presença de dinossauros no Algarve já era sugerida por outras pistas, como as pegadas encontradas nas praias da Salema e dos Arrifes. Contudo, a transição da impressão (a pegada) para o objeto (o osso) confere aos cientistas dados anatómicos muito mais precisos sobre a evolução destas espécies.

A geologia como património mundial

A região da Penina insere-se num contexto de riqueza paleontológica excecional. Foi nesta área que se identificou o Metoposaurus algarvensis, um anfíbio gigante de mais de dois metros, elemento central para a criação do Geoparque Algarvensis. Este território, que abrange Loulé, Silves e Albufeira, foi recentemente reconhecido como Geoparque Mundial da UNESCO, sublinhando a relevância global dos vestígios geológicos portugueses.

O estudo detalhado sobre esta vértebra foi publicado na revista especializada Fossil Imprint, deixando aberta a possibilidade de que, entre as rochas avermelhadas do Algarve, existam ainda outros segredos à espera de serem encontrados por um olhar atento.