Suor no trabalho é inimigo, no lazer é escudo: o paradoxo cerebral que a ciência revela

Existe uma distinção sutil, mas crucial, entre o suor que escorre do rosto durante um jogo de tênis num fim de tarde e aquele que salpica o rosto de um trabalhador da construção civil ao erguer tijolos o dia inteiro. Para o corpo em movimento, ambos são gestos físicos, mas para o cérebro, parecem ter destinos opostos. Uma nova análise abrangente sugere que o esforço físico exigido pelo trabalho pode, paradoxalmente, elevar o risco de desenvolver demência, enquanto a atividade física praticada por prazer atua como um escudo protetor.

Photo: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сидячая работа

Os dados, publicados em setembro na revista The Lancet Public Health por pesquisadores da Universidade do Sul da Califórnia (USC), vêm de uma compilação de 74 estudos que acompanharam mais de 4,2 milhões de pessoas em 30 países. Ao isolar o contexto em que o exercício ocorre, a equipe descobriu que trabalhadores com níveis elevados de esforço físico ocupacional apresentavam um risco 24% maior de desenvolver demência. Em contrapartida, aqueles que se mantinham ativos em atividades de lazer — como corrida, natação, ciclismo ou caminhada — tinham um risco 24% menor em comparação com o grupo menos ativo.

O paradoxo do esforço

O fenômeno, já observado em pesquisas sobre doenças cardiovasculares, é conhecido como o "paradoxo da atividade física". A hipótese central dos autores é que o corpo humano não processa o mesmo tipo de estresse da mesma forma, dependendo do voluntarismo do gesto. Quando a pessoa escolhe correr, ela controla a intensidade, a duração e os intervalos de recuperação. Há uma agência, uma escolha que permite ao sistema nervoso integrar o exercício como uma forma de manutenção biológica e social.

No ambiente laboral, porém, a dinâmica muda. O trabalho físico muitas vezes é marcado por movimentos repetitivos, cargas pesadas sustentadas por longos períodos, pouca flexibilidade e, frequentemente, por condições ambientais adversas. O esforço não é interrompido por vontade própria, mas por prazos ou ordens. Além disso, o trabalhador pode estar exposto a poluentes, estresse crônico e situações de insegurança, fatores que, somados ao fadiga muscular, podem sobrecarregar os mecanismos de resiliência do cérebro.

Natan Feter, primeiro autor da pesquisa, destaca que a quantidade de movimento realizada ao longo do dia não é a métrica única de saúde. "Não basta contar as calorias queimadas ou os passos dados", explica a lógica da investigação. O padrão encontrado nos dados revela uma inversão clara: quanto maior a atividade de lazer, menor o risco de demência, até atingir um ponto de estabilização. Já no caso do trabalho físico, o padrão se inverte; quanto maior o nível de esforço ocupacional, maior a associação com o risco de neurodegeneração.

Limites da observação

É fundamental manter a cautela científica: a análise é observacional. Isso significa que os dados mostram uma correlação forte, mas não estabelecem uma relação direta de causa e efeito. Não se pode afirmar categoricamente que o trabalho físico *cause* demência, assim como não se pode garantir que a atividade de lazer *previna* a doença de forma absoluta. Muitos dos estudos incluídos na metanálise basearam-se em autorrelatos dos participantes sobre seus níveis de atividade, uma variável sujeita a viés de memória ou interpretação.

Além disso, a relação entre atividades domésticas e a redução do risco de demência, embora apareça nos dados, repousa sobre uma base estatística mais frágil, sustentada por apenas um dos estudos analisados, o que exige mais investigação antes de qualquer generalização.

Para além da biologia, o estudo abre uma frente de discussão sobre políticas públicas e bem-estar. Os autores defendem que as estratégias de prevenção da demência não devem ignorar as condições de trabalho, que podem ser, em si, um fator de risco. Ao mesmo tempo, destaca-se a necessidade de facilitar o acesso a espaços seguros e acessíveis para a prática de exercícios no tempo livre. Afinal, no jogo da saúde cerebral, parece que a qualidade do contexto em que nos movemos importa tanto quanto o movimento em si.