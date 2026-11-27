Frio do norte dispara armadilha de carbono no oceano antártico

Imagine um mecanismo em que uma mudança no extremo norte envia um sinal por todo o planeta, desencadeando um efeito de arrefecimento na Antártida. Não se trata de ficção científica, mas sim da explicação fornecida por um novo estudo publicado no Journal of Climate. A investigação sugere que os processos no Ártico podem "desencadear" o mecanismo de absorção de carbono do oceano próximo da Antártida, oferecendo uma chave para compreender como começam as eras glaciares.

Photo: commons.wikimedia.org by Ted.ns, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Кольский полуостров

O oceano como armadilha de carbono

É um facto conhecido que as eras glaciares são impulsionadas por variações na órbita da Terra, que reduzem o aquecimento solar nas regiões do norte e permitem o crescimento de glaciares gigantescos. No entanto, as mudanças orbitais por si só não explicam toda a extensão do arrefecimento planetário. O fator crítico é a "bomba de carbono" do oceano: para que o clima se torne verdadeiramente frio, é necessário que um volume significativo de dióxido de carbono (CO₂) seja removido da atmosfera.

Anteriormente, os cientistas acreditavam que o principal sumidouro de carbono estava localizado no Oceano Antártico, em redor da Antártida. Um novo estudo liderado por Maddison Shankle, da Universidade de St Andrews, demonstra que os processos no norte e no sul estão intimamente ligados.

O "transporte frio"

Usando um modelo oceânico computacional, os investigadores rastrearam o que acontece quando as águas do norte arrefecem drasticamente. Seguindo uma hipótese proposta já em 2001, a água fria do Atlântico Norte afunda-se em profundidade e inicia uma lenta viagem para sul. Esta massa de água gelada acaba por chegar às costas da Antártida.

Os resultados da modelação confirmaram que este arrefecimento das camadas profundas provoca o crescimento do gelo marinho em torno da Antártida. Por sua vez, o gelo espesso desencadeia uma série de alterações na salinidade e na estrutura da água, permitindo que o oceano "absorva" e retenha dióxido de carbono da atmosfera, impedindo que este regresse ao ar.

Porque é que o norte foi "chave"

A simulação revelou um resultado inesperado: arrefecer apenas a parte norte do planeta teve quase o mesmo efeito na acumulação de carbono que se toda a Terra fosse arrefecida. Em números, o "arrefecimento do norte" representou até 74% da redução da concentração de CO₂ tipicamente registada durante uma era glaciar completa.

A principal razão reside na física: a água fria pode reter mais gases dissolvidos do que a água quente. Ao arrefecer as águas do norte, a natureza "carrega" todo o oceano profundo com a capacidade de absorver mais carbono.

Limitações do modelo

Apesar do sucesso da experiência, os cientistas realçam que este foi um modelo simplificado. Não considerou fatores importantes, como a influência dos ventos sazonais, a topografia complexa do fundo do mar e a cobertura de gelo real.

"Provamos que este mecanismo é, em princípio, viável. Este é um grande passo em frente", observou Maddison Shankle.

Atualmente, a equipa planeia complexificar o seu modelo adicionando indicadores reais de calotas polares e fenómenos atmosféricos para verificar como funciona esta "cadeia climática" em condições mais realistas na Terra moderna.