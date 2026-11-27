Gigante de três toneladas: partilhou o norte da Eurásia com os primeiros humanos

Imagine uma vasta estepe seca no norte da Eurásia, há três ou quatro mil séculos. Um animal de três toneladas e meia, mais alto que um homem, pasta rente ao chão, as suas longas pernas movendo-se com uma velocidade surpreendente. Durante muito tempo, os cientistas acreditaram que esta criatura, o Elasmotherium sibiricum ou “unicórnio siberiano”, tinha desaparecido do planeta muito antes do aparecimento dos humanos modernos. Mas novas evidências genéticas e cronológicas redesenharam esta linha temporal. Os últimos sobreviventes deste género viveram há apenas 39.000 anos, o que significa que partilharam a paisagem com os primeiros Homo sapiens.

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A equipa por detrás desta revisão inclui investigadores internacionais e o paleontólogo dos Urais, Pavel Kosintsev. O seu trabalho não se limitou a acrescentar mais uma data a uma lista; expôs um frágil beco evolutivo sem saída. O Elasmotherium não era um cavalo gracioso nem um parente direto do rinoceronte-lanudo. Era um herbívoro especializado e de grande porte que atingia um comprimento corporal superior a quatro metros. Ao contrário dos rinocerontes modernos, possuía pernas relativamente finas e compridas — uma adaptação que permitia a uma criatura daquele peso correr com uma agilidade notável.

O chifre que provavelmente nunca existiu

A característica mais famosa do Elasmotherium é a cúpula óssea na sua testa. Durante décadas, esta cúpula foi interpretada como a base para um único chifre colossal. No entanto, as reconstruções anatómicas modernas baseadas na estrutura óssea sugerem uma realidade diferente. As paredes desta cúpula são finas e porosas. Uma estrutura deste tipo teria dificuldade em suportar o peso e a tensão de um chifre maciço de queratina, especialmente durante movimentos ou combates. A explicação mais provável é que a cúpula estava coberta por uma camada de queratina, formando um escudo protetor ou uma pequena almofada espessa. A forma e a função exatas desta estrutura são ainda objeto de debate, mas as evidências apontam para longe do mítico corno único.

Uma ilha genética num mundo em transformação

A análise de ADN antigo extraído de um osso encontrado perto de Tobolsk fornece uma imagem mais clara do seu isolamento evolutivo. O genoma mitocondrial revela que o Elasmotherium foi o último ramo de uma linhagem única que divergiu dos antepassados ​​dos rinocerontes modernos há mais de 40 milhões de anos. Não era um parente próximo do rinoceronte-lanudo; os seus caminhos separaram-se num passado remoto. A sua extinção não retirou apenas uma espécie do ecossistema; selou o fim de toda uma linhagem evolutiva que persistiu durante dezenas de milhões de anos.

A razão do seu desaparecimento reside na sua dieta. O Elasmotherium era um herbívoro altamente especializado. Não possuía incisivos nem presas, e os seus molares de coroa alta cresciam continuamente ao longo da sua vida. Esta era uma adaptação para se alimentar de gramíneas resistentes e abrasivas da estepe, junto ao solo. Esta especialização, no entanto, tornou-se a sua fraqueza.

As análises isotópicas e do esmalte dentário de espécimes da região de Saratov mostram que, durante períodos climáticos críticos, estes animais tentaram mudar a sua dieta para as folhas dos arbustos e das árvores. Esta mudança ocorreu provavelmente quando as crostas de gelo na neve os impediam de alcançar a relva. Contudo, esta mudança temporária de comportamento não foi suficiente para os ajudar a adaptar-se às mudanças ambientais a longo prazo. Há cerca de 40.000 a 38.000 anos, o clima no norte da Eurásia tornou-se significativamente mais rigoroso. As estepes encolheram e, com elas, o habitat específico de pastoreio do qual o Elasmotherium dependia. Pastoreadores mais flexíveis, como o antílope-saiga moderno, conseguiram ajustar os seus hábitos alimentares e sobreviver. O "unicórnio" não conseguiu.

Testemunhas da Idade do Gelo

A datação por radiocarbono confirma que o Elasmotherium viveu até ao limite entre há 35.000 e 39.000 anos. Isto coloca-o diretamente no período dos primeiros humanos modernos na região. Por exemplo, o "Homem de Ust-Ishim", um conhecido espécime de Homo sapiens, data de há cerca de 45.000 anos. Embora as provas diretas de que os humanos caçavam Elasmotherium ainda sejam limitadas, a sobreposição cronológica é inegável. É provável que os nossos antepassados ​​tenham coexistido com estes magníficos gigantes de três toneladas, e possivelmente até os tenham testemunhado. A sua extinção não foi causada por um único evento catastrófico ou pela pressão humana, mas sim pela fragilidade do seu próprio nicho ecológico. Quando as condições mudaram, desapareceu uma linhagem que demorou 40 milhões de anos a desenvolver-se.