Coração usa lactato como combustível de emergência, aponta estudo

Dentro da célula muscular cardíaca, duas fábricas de energia operam em paralelo e, surpreendentemente, sem se excluir. Enquanto o citosol, o fluido que banha o interior da célula, queima glicose, as mitocôndrias — as pequenas usinas elétricas do organismo — utilizam o lactato. Em muitos outros tecidos humanos, a preferência por um combustível inibe o uso do outro: se a célula começa a metabolizar açúcares, ela costuma abandonar o lactato. O coração, no entanto, opera de forma diferente. Ele consegue se alimentar simultaneamente dessas duas fontes.

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O papel do transportador MCT1

Essa dualidade é garantida por uma molécula específica: o transportador MCT1. Ele age como uma ponte, levando o lactato diretamente para dentro das mitocôndrias, onde ele se torna combustível para a produção de energia. Pesquisadores da Universidade de Utah, cujos resultados foram publicados na revista Nature, demonstraram que esse mecanismo não é apenas um detalhe metabólico secundário, mas uma reserva crítica para a sobrevivência do músculo cardíaco.

Para provar essa importância, o time modificou o gene responsável pela produção do MCT1, bloqueando esse caminho de entrada. Sob condições de vida normal, o coração consegue manter suas funções sem essa via, apoiando-se na glicose. Porém, quando submetido a estresse e com o equilíbrio energético comprometido, a impossibilidade de acessar o lactato fez o órgão perder a capacidade de contração normal, levando ao desenvolvimento de insuficiência cardíaca.

Há décadas, o lactato foi tratado majoritariamente como um produto de descarte, uma substância tóxida que o corpo precisa eliminar para o sangue. Essa visão está sendo revista. Para o miocárdio danificado, o lactato revela-se um recurso valioso. Gregor Dakker, autor sênior do estudo e professor associado de bioquímica, destaca que em situações de emergência o coração depende criticamente dessa fonte alternativa de energia.

Stavros Drakos, coautor e professor de medicina, vê nessa descoberta um potencial terapêutico. Se for possível fortalecer a capacidade do coração de utilizar o lactato, pode-se auxiliar a recuperação da função do músculo após um infarto ou em casos de insuficiência crônica. É fundamental, contudo, manter as fronteiras claras dessa descoberta: provou-se que a importação de lactato via MCT1 nas mitocôndrias sustenta o metabolismo cardíaco e previne falhas sob estresse. Trata-se de um mecanismo demonstrado em nível celular. Até que ponto a potencialização dessa via melhorará o estado de pacientes com diagnósticos clínicos ainda exige verificação. Não se pode transferir automaticamente os resultados obtidos em laboratório para o leito hospitalar. Ainda assim, foi mapeado um novo endereço para a busca de medicamentos capazes de dotar o coração de uma força adicional para a cicatrização.