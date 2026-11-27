A Lua guarda um segredo que desafia a simetria: a face voltada para a Terra e a face oculta são quase mundos diferentes. O que antes parecia uma curiosidade geológica tornou-se uma evidência de que a história lunar não foi escrita por um único desastre, mas por uma sucessão de eventos violentos ao longo de centenas de milhões de anos. O estudo, liderado pelo professor Gao Chunyu da Universidade de Hong Kong, utiliza amostras de rocha inéditas trazidas pelas missões chinesas Chang'e-4 e Chang'e-6 para reescrever a cronologia das grandes colisões que moldaram o satélite.
O foco central da investigação é a Bacia Polo Sul-Aitken (SPA), uma das estruturas de impacto mais antigas e extensas do Sistema Solar. Sua escala é tão imensa que sua dimensão norte-sul equivale à distância entre o norte e o sul da China continental. Para decifrar a história dessa região, os cientistas cruzaram dados de superfície com as primeiras amostras de solo coletadas no lado oposto da Lua. A análise revelou dois tipos de rochas magnesianas que surgiram por caminhos distintos, funcionando como registros fossilizados de eventos específicos.
Através da análise química das rochas e de modelagem numérica, os pesquisadores estabeleceram uma linha do tempo precisa para três catástrofes que redefiniram a geografia lunar:
Esses eventos não limitaram seu impacto à criação de crateras; eles literalmente embaralharam o material geológico do satélite. Os pesquisadores apontam que a presença de depósitos sub-superficiais de ilmenita (minerais contendo titânio) ajuda a explicar por que a atividade vulcânica se comportou de maneiras tão diferentes nas duas faces da Lua. O estudo, publicado na revista Science Advances, demonstra que a superfície lunar não é um relevo estático, mas o resultado final de uma cadeia de colisões. Cada impacto revelou diferentes camadas do manto e da crosta, criando o contraste geológico que observamos hoje.
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