Por que a face oculta da Lua é diferente: nova datação revela sucessão de colissões violentas

A Lua guarda um segredo que desafia a simetria: a face voltada para a Terra e a face oculta são quase mundos diferentes. O que antes parecia uma curiosidade geológica tornou-se uma evidência de que a história lunar não foi escrita por um único desastre, mas por uma sucessão de eventos violentos ao longo de centenas de milhões de anos. O estudo, liderado pelo professor Gao Chunyu da Universidade de Hong Kong, utiliza amostras de rocha inéditas trazidas pelas missões chinesas Chang'e-4 e Chang'e-6 para reescrever a cronologia das grandes colisões que moldaram o satélite.

Photo: https://commons.wikimedia.org by Banco de Imágenes Geológicas, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Луна

A anatomia de um impacto colossal

O foco central da investigação é a Bacia Polo Sul-Aitken (SPA), uma das estruturas de impacto mais antigas e extensas do Sistema Solar. Sua escala é tão imensa que sua dimensão norte-sul equivale à distância entre o norte e o sul da China continental. Para decifrar a história dessa região, os cientistas cruzaram dados de superfície com as primeiras amostras de solo coletadas no lado oposto da Lua. A análise revelou dois tipos de rochas magnesianas que surgiram por caminhos distintos, funcionando como registros fossilizados de eventos específicos.

Noritos moderadamente magnesianos: Formados logo após o impacto inicial que criou a bacia SPA, essas rochas resultaram do resfriamento lento de enormes massas de rocha lunar fundida. Colisões posteriores expuseram essas camadas profundas, levando o material ao Crater Von Kármán, local de pouso da estação Chang'e-4.

Formados logo após o impacto inicial que criou a bacia SPA, essas rochas resultaram do resfriamento lento de enormes massas de rocha lunar fundida. Colisões posteriores expuseram essas camadas profundas, levando o material ao Crater Von Kármán, local de pouso da estação Chang'e-4. Rochas ricas em magnésio: O surgimento dessas pedras está ligado à "magmatização magnésica", uma atividade magmática específica desencadeada pelo mesmo impacto primário. O material foi transportado para a superfície ao longo do anel de montanhas da Bacia do Apolo e, mais tarde, dispersado pela colisão que formou o Crater Chaffee-S, atingindo a área de pouso da Chang'e-6.

Uma cronologia de destruição e reconfiguração

Através da análise química das rochas e de modelagem numérica, os pesquisadores estabeleceram uma linha do tempo precisa para três catástrofes que redefiniram a geografia lunar:

4,34 bilhões de anos atrás: Formação da Bacia Polo Sul-Aitken. 4,2 bilhões de anos atrás: Surgimento da Bacia do Apolo. 3,87 bilhões de anos atrás: Criação da Bacia Oriental.

Esses eventos não limitaram seu impacto à criação de crateras; eles literalmente embaralharam o material geológico do satélite. Os pesquisadores apontam que a presença de depósitos sub-superficiais de ilmenita (minerais contendo titânio) ajuda a explicar por que a atividade vulcânica se comportou de maneiras tão diferentes nas duas faces da Lua. O estudo, publicado na revista Science Advances, demonstra que a superfície lunar não é um relevo estático, mas o resultado final de uma cadeia de colisões. Cada impacto revelou diferentes camadas do manto e da crosta, criando o contraste geológico que observamos hoje.