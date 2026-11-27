Fossa das Marianas: cientistas detectaram camadas vulcânicas inéditas no leito do oceano

A quase 11 quilômetros abaixo da superfície, onde a pressão esmagadora dita as regras do ambiente, existe um ponto que desafiava a compreensão geológica: o Abismo Challenger. Localizado no sul da Fossa das Marianas, esse ponto é a depressão mais profunda do planeta, mas a pergunta que intrigava os cientistas não era apenas o "quanto" ele é fundo, e sim por que ele afundou tanto em comparação ao restante do leito oceânico.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Марианская впадина

Cinzas no fundo do oceano

Para investigar a anomalia, uma equipe internacional de pesquisadores, liderada pelo professor Robert Stern, utilizou o veículo remotamente operado Jason/Medea. Ao explorar as encostas íngremes da fossa, a mais de 6.000 metros de profundidade, o robô localizou algo inesperado: camadas de cinzas e rochas vulcânicas solidificadas. São os vestígios de atividade vulcânica mais profundos já documentados pela geologia.

A presença desses materiais gera um paradoxo físico. Em terra firme, as erupções vulcânicas ocorrem porque gases e vapor d'água dissolvidos no magma se expandem rapidamente, fragmentando a rocha e provocando a explosão. No entanto, a profundidade do Abismo Challenger impõe uma pressão colossal que, em teoria, deveria impedir que qualquer explosão convencional acontecesse.

A física do estado supercrítico

A explicação para a existência desses vulcões reside em um estado raro da matéria. Segundo o estudo publicado na revista Frontiers in Earth Science, a água no momento do contato com o magma encontrava-se em estado supercrítico — uma fase de transição onde a substância não é nem líquido nem gás. Esse fenômeno permitiu que a rocha incandescente se fragmentasse em pequenas partículas e se solidificasse na água, mesmo sob a pressão extrema do fundo do mar.

O mergulho abrupto da placa tectônica

Além da química do magma, a localização dos vulcões revelou outra irregularidade. Normalmente, em zonas de subducção — onde a placa tectônica do Pacífico mergulha sob a placa das Marianas -, a rocha só começa a derreter centenas de quilômetros após o início da descida, criando cadeias vulcânicas distantes da fossa.

No caso do Abismo Challenger, os focos de erupção foram detectados a apenas 100 quilômetros do eixo da fossa. A análise dos dados indica que, neste ponto específico, a placa do Pacífico não desliza suavemente; ela "despenca" em direção ao manto terrestre em um ângulo quase vertical. Esse declive anômalo funcionou como uma âncora gravitacional, puxando a crosta terrestre para profundidades recordes e trazendo a zona de fusão de rochas para muito mais perto da superfície do leito oceânico.