Por que a IA erra em saúde: o consenso das máquinas não prova a verdade

Oito em cada dez brasileiros já buscaram orientações de saúde em redes neurais, transformando chatbots em consultórios virtuais instantâneos. A lógica do usuário costuma ser simples: se três inteligências artificiais diferentes concordam sobre um sintoma ou tratamento, a chance de a resposta ser verdadeira aumenta. No entanto, um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Superior de Economia (HSE) de São Petersburgo revela que esse "consenso coletivo" pode ser, na verdade, um miragem.

Photo: mos.ru by Фото: пресс-служба Московского центра инновационных технологий в здравоохранении, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ИИ-диагностика

Para testar a confiabilidade desse fenômeno, a equipe do Laboratório de Informática Social e Cognitiva elaborou um experimento rigoroso. Foram analisadas 108 afirmações médicas em russo e inglês, abrangendo temas como vacinação, alimentos geneticamente modificados, estilo de vida saudável, medicina alternativa e vitaminas. Cada frase foi previamente classificada por especialistas médicos como "verdadeira", "falsa" ou "contestável".

O teste envolveu dez modelos de linguagem. Para eliminar a aleatoriedade, cada pergunta foi feita três vezes, utilizando quatro instruções diferentes e variações nas configurações de resposta, resultando em cerca de 90 mil avaliações. O objetivo era descobrir se a votação entre várias máquinas poderia substituir a análise de um especialista.

A armadilha da dúvida

O problema central identificado não foi a falha ocasional da IA, mas a forma como ela erra. Os pesquisadores notaram que as redes neurais possuem uma tendência patológica ao ceticismo. Enquanto apenas 26% das afirmações do estudo eram genuinamente polêmicas (onde a ciência ainda não tem resposta definitiva), a IA classificou quase 60% dos casos como "contestáveis".

Um exemplo claro ocorreu com a afirmação: "O chá de rosa mosqueta aumenta o nível de açúcar no sangue". Médicos classificaram a frase como falsa, já que a planta, pura, não causa hiperglicemia. Contudo, as IAs concordaram que o tema era "contestável". A máquina criou cenários inexistentes: supôs que o paciente poderia estar bebendo o chá com açúcar ou mel, ignorando que o texto original não mencionava aditivos. Assim, a IA complicou uma resposta simples ao inserir variáveis externas.

Esse efeito foi batizado de "miragem do consenso". Quando três modelos fortes concordaram sobre 90 das 108 afirmações, a precisão do grupo foi de apenas 67,6%. Esse número é estatisticamente similar à precisão de um único modelo estável. Ou seja, a concordância entre diferentes IAs não prova a verdade do fato, mas apenas que elas compartilham o mesmo erro ou a mesma falha de interpretação.

Conhecimento sem convicção

Curiosamente, quando as redes neurais ignoravam a opção "contestável" e se decidiam por uma resposta definitiva, a precisão saltava para 87% a 96%. Isso indica que os modelos possuem a informação correta, mas o mecanismo de decisão final é frágil. A máquina não consegue distinguir a incerteza científica real de uma situação que exige apenas uma interpretação mais direta dos dados.

Segundo Elena Artemenko, vice-chefe do laboratório, o problema não está na falta de conhecimento, mas no processo de formação do julgamento final. A confiança do usuário cresce mais rápido do que a estabilidade da ferramenta, criando a ilusão de que a convergência de opiniões digitais equivale a uma prova médica.

Os resultados, publicados na revista Scientific Reports, alertam contra a prática do "fact-checking multi-modelo" em contextos de saúde. Onde o risco de erro é alto, a concordância de algoritmos não substitui a expertise médica; ela apenas evidencia a dificuldade das máquinas em diferenciar o desconhecido do incerto.