Mistério no abismo oceânico: pressão colossal não impediu fluxo piroclástico

A 6.000 metros de profundidade, no fundo da Fossa das Marianas, onde a pressão da água é quase 600 vezes superior à da superfície, geofísicos encontraram algo que, teoricamente, não deveria estar lá: vestígios de vulcanismo explosivo. Trata-se do fluxo piroclástico mais profundo já registrado na Terra, localizado na região do Challenger Deep, o ponto mais profundo dos oceanos.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Марианская впадина

Onde o fogo não era esperado

Segundo modelos padrão de tectônica, essa zona de subducção — onde uma placa oceânica mergulha sob outra — não deveria ter calor suficiente para fundir magma. Além disso, a pressão colossal do oceano deveria suprimir explosões, favorecendo apenas a liberação lenta de gases. No entanto, dados obtidos em 2014 pelo veículo remoto Jason/Medea revelaram formações rochosas incomuns, semelhantes a discos, que se estendem por 100 km de trajetória.

A análise dessas amostras confirmou a presença de vidro vulcânico e texturas típicas de fluxos piroclásticos — nuvens densas de gases superaquecidos e fragmentos rochosos, semelhantes aos que soterraram a cidade de Pompeia. Robert Stern, professor de geociências da Universidade do Texas em Dallas e autor principal do estudo publicado na Frontiers in Earth Science, destacou que a atividade vulcânica geralmente não ocorre perto de cristas oceânicas nessa profundidade. Enquanto outras áreas da fosa apresentam arcos vulcânicos claros, o trecho do Challenger Deep era considerado, até então, vulcanicamente calmo.

O desafio da pressão extrema

A descoberta desafia a física do comportamento do magma. Normalmente, a pressão da água mantém o dióxido de carbono e a água dissolvidos no magma, impedindo que eles se expandam rapidamente para gerar uma explosão. Em vez disso, esperava-se a formação de fluxos viscosos e lentos. Stern sugere que as erupções podem ter sido causadas por fluidos supercríticos — um estado da matéria entre o líquido e o gás -, embora o mecanismo exato ainda seja incerto.

Para especialistas como John Nielsen, da Universidade de Lorraine, e Stephen Self, da Universidade da Califórnia em Berkeley, o achado é uma surpresa total, evidenciando que o comportamento do magma em profundidades extremas ainda é um território desconhecido para a ciência.

O que a preservação do vidro revela

Um detalhe material é crucial: a presença de vidro vulcânico. Como o vidro se decompõe rapidamente ao interagir com a água do mar, sua preservação indica que as erupções não são pré-históricas, embora não tenham ocorrido ontem. A equipe agora trabalha para datar precisamente as amostras.

Além disso, as observações indicam que a crosta na região está se expandindo em duas direções. No leste, por ruptura mecânica; no oeste, via atividade vulcânica. Os pesquisadores levantam a hipótese de que, na parte ocidental, possa estar nascendo uma nova zona de subducção. Se confirmado, esse processo, que ocorre ao longo de milhões de anos, poderá mudar a compreensão científica sobre como essas zonas tectônicas são originadas.

A detecção desse evento no ponto mais profundo do planeta não indica uma tendência climática ou tectônica global, mas revela que a natureza possui mecanismos de erupção que ignoram as previsões dos modelos atuais, forçando a ciência a repensar o vulcanismo sob condições extremas.