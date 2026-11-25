Quasar mais antigo do universo desafia teorias sobre o crescimento rápido de buracos negros

Na noite em que os dados do telescópio espacial Euclid chegaram aos servidores do Instituto de Astronomia Max Planck, havia algo na luz que desafiava a paciência dos modelos teóricos. Não era apenas mais um ponto brilhante no céu distante; era uma assinatura espectral que indicava um objeto existente quando o universo tinha apenas 630 milhões de anos. A equipe liderada por Julian Wolf, do instituto alemão, identificou um quasar que ultrapassa o recorde anterior de distância em cerca de 40 milhões de anos-luz, um intervalo de tempo curto em escala cósmica, mas suficiente para exigir uma revisão profunda de como as maiores estruturas do cosmos se formam.

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A luz que viajou por bilhões de anos

O objeto, designado J1504+6252 e apelidado de "Dun Aonghas" (em referência a uma formação rochosa na Escócia), é o quasar mais antigo e distante conhecido até hoje. O que permite enxergá-lo não é apenas a potência do telescópio, mas a natureza do quasar. No coração de uma galáxia jovem reside um buraco negro supermassivo que devora matéria circundante. Antes de essa matéria cruzar o horizonte de eventos, ela é comprimida em um disco de acreção que atinge temperaturas tão altas que brilha com a intensidade de centenas de bilhões de estrelas combinadas.

É essa luminosidade extrema que funciona como uma lanterna no escuro primordial do universo. O índice de desvio para o vermelho (redshift) deste objeto é de z = 8,13, a primeira medição do tipo a ultrapassar a marca de 8. Em termos práticos, isso significa que a luz emitida por Dun Aonghas foi esticada pelo expansão do espaço-tempo durante sua longa jornada até os instrumentos da Terra. A descoberta foi confirmada por observações independentes com o Telescópio Espacial James Webb e o Large Binocular Telescope, garantindo a solidez dos dados antes de sua publicação no periódico Astronomy & Astrophysics.

O paradoxo do crescimento

Aqui reside a tensão científica central: as contas indicam que o buraco negro no centro de Dun Aonghas possui uma massa centenas de milhões de vezes maior que a do Sol. Como ele conseguiu acumular tanta massa em tão pouco tempo desde o Big Bang?

Os astrofísicos trabalham com três principais hipóteses para explicar esse crescimento acelerado. A primeira é o colapso direto, em que uma imensa nuvem de gás colapsa sob sua própria gravidade para formar um buraco negro massivo, sem precisar passar pela fase de formação estelar tradicional. A segunda sugere um alimentação supersônica, onde o buraco negro consome matéria a taxas que excedem o limite teórico de Eddington, um teto máximo de acréscimo previsto pelos modelos padrão. A terceira envolve buracos negros primordiais, sementes hipotéticas criadas nos primeiros instantes do universo, que teriam evoluído para essas gigantes.

Aos dados atuais de Dun Aonghas, o cenário do colapso direto parece ser o mais provável. No entanto, há um detalhe contraintuitivo: hoje, o buraco negro está consumindo gás a um ritmo relativamente lento. Isso implica que, em algum momento anterior, ele deve ter passado por uma fase de crescimento extremo e violento para atingir sua massa atual, uma dinâmica que ainda não é totalmente compreendida pelos modelos existentes.

LIMITES E PRÓXIMOS PASSOS

Encontrar objetos como Dun Aonghas não é uma corrida por recordes vazios. Cada quasar antigo atua como um teste de pressão para as teorias de formação cósmica. Se encontrarmos objetos ainda mais antigos, será necessário reescrever as regras de como a matéria se aglutina em escalas galácticas. Julian Wolf destaca que, quanto mais próximos do Big Bang descobrirmos esses objetos, maior deve ser a velocidade de seu crescimento. Isso obriga os cientistas a buscar mecanismos físicos que permitam a transformação rápida de gás disperso em estruturas de massa colossal. Com as futuras missões do Euclid e melhorias nos telescópios terrestres, a expectativa é mapear mais desses faróis da juventude cósmica, esclarecendo a origem dos gigantes que habitam o espaço hoje.