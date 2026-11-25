Machos de abelha aquecem ninho e aceleram o nascimento dos filhos

Em uma imagem termográfica, o ninho da abelha-do-campo Bombus impatiens revela algo inesperado: manchas de calor não estão concentradas apenas ao redor da rainha. Sobre os ovos e as larvas, os contornos dos machos aparecem claramente. Eles se posicionam em uma postura específica de incubação, com o tórax pressionado contra a cria. Seus músculos das asas operam em marcha lenta, gerando calor sem o movimento do voo. A temperatura corporal do macho, que normalmente ronda os 31 °C, sobe para 34,8 °C nesse momento de esforço. Não é uma proximidade casual. É um aquecimento ativo que acelera o desenvolvimento das larvas e aumenta em 1,5 vez o número de indivíduos em ninhos que contêm esses machos "aquecedores”.

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O papel térmico

Por muito tempo, a função dos machos nas colônias de abelhas foi descrita exclusivamente por sua contribuição genética: eles fertilizavam a rainha e desapareciam da análise biológica. Essa visão parecia suficiente até que a questão da termorregulação nas etapas iniciais de desenvolvimento da colônia surgiu. Diferentemente das fêmeas operárias, que ventilam ativamente o ninho ou utilizam fontes externas de calor, os machos não podem deixar a zona de incubação sem comprometer a eficiência do aquecimento. Seu comportamento funciona como um termostato vivo integrado à estrutura do ninho.

Pesquisadores da Universidade da Califórnia em Riverside (UCR), sob a liderança de Megan Moore, conduziram um mês de observação contínua em colônias de laboratório. As condições experimentais foram simplificadas: os ninhos continham apenas rainhas fertilizadas e machos em diferentes combinações — um, três ou cinco indivíduos.

As operárias estavam ausentes. Esse modelo permitiu isolar a influência dos machos na taxa de reprodução e no regime de temperatura, sem a interferência de outros fatores. Os resultados mostraram que a presença de machos correlacionava-se diretamente com a velocidade de início da postura da rainha. Uma rainha sozinha começava a depositar ovos no 15º dia após a fertilização, enquanto, na presença de cinco machos, esse processo se iniciava já no 6º dia.

O custo do calor

Aquecer a cria é um processo energeticamente custoso, que exige trabalho muscular intenso. Para os machos, isso cria um comprometimento evolutivo adicional: temperaturas altas podem prejudicar a qualidade do sêmen. Por isso, os machos das abelhas aquecem menos intensamente do que as rainhas, cuja tarefa é manter a temperatura ideal para o desenvolvimento de embriões e larvas, sem risco à própria fertilidade no momento.

Essa restrição provavelmente define a forma de seu comportamento: eles não apenas ficam parados ao lado da cria, mas geram calor ativamente, controlando o nível para não danificar o material genético que carregam, mesmo que este já não seja necessário para o ciclo atual.

É importante notar que o experimento foi realizado em condições de laboratório, onde os machos não podiam abandonar o ninho. Na natureza, a situação é mais complexa: os machos devem equilibrar a necessidade de aquecimento com o risco de predação ou perda de energia. No entanto, mesmo nessas condições rígidas, sua contribuição provou-se significativa. Dados de campo mais modestos, mencionados pelos pesquisadores, confirmam que os machos cuidam da cria mesmo na presença das operárias, o que indica a persistência desse comportamento em condições naturais.

O estudo, publicado na revista Royal Society Open Science, não demonstra que esse comportamento seja uma adaptação que aumenta a aptidão dos machos por meio do caminho indireto — aumentar a sobrevivência dos parentes. A função atual do traço — o aquecimento — não é prova de sua origem evolutiva. Mas o próprio fato de que os machos de abelha são capazes e dispostos a assumir esse papel altera a compreensão sobre a organização social da colônia.

Eles não são apenas "reservatórios móveis de sêmen”, mas participantes ativos do sistema de termorregulação, cuja energia é injetada no desenvolvimento das gerações futuras. Essa observação obriga a rever modelos simplificados de interação entre os sexos nos himenópteros sociais, onde o papel masculino frequentemente é reduzido a um único ato, e não a uma contribuição comportamental prolongada.