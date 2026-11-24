Por que chips falham instantaneamente em reatores nucleares?

Imagine um componente eletrônico dentro de um reator nuclear ou de uma espaçonave. Ao ser atingido por um único íon pesado, ele não se degrada lentamente; ele sofre uma falha catastrófica e instantânea. Até pouco tempo atrás, os engenheiros conseguiam apenas medir o limite de tensão no qual esse fenômeno — conhecido como "queima por evento único" (SEB, na sigla em inglês) — ocorria, restando-lhes apenas supor quais materiais seriam capazes de resistir. Agora, pesquisadores da Universidade Estadual da Carolina do Norte (NC State) mudaram esse paradigma. Eles desenvolveram um modelo analítico que explica o mecanismo físico por trás do SEB, revelando não apenas quando um dispositivo falhará, mas por que isso acontece no nível das partículas carregadas.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Инженер изучает открытую микросхему

De "caixa-preta" a lei física

Tradicionalmente, o endurecimento contra radiação (tornar componentes resistentes a ela) era um processo empírico: testar, falhar, ajustar e repetir. Christian Quiñones, doutor e coautor do estudo, explica a limitação: "Sabíamos que o SEB ocorria e podíamos testar a capacidade de um dispositivo de resistir a ele, mas agora entendemos o porquê". O avanço foi possível ao focar em um material específico: o nitreto de alumínio (AlN), um semicondutor com uma banda proibida (*bandgap*) extremamente larga, ideal para ambientes extremos, como o espaço ou instalações de energia nuclear. A equipe percebeu que a tensão é uma variável instável, pois depende da geometria do dispositivo. Em vez disso, analisaram o campo elétrico, uma propriedade intrínseca do material. O AlN suporta campos elétricos significativamente mais intensos do que outros semicondutores, tornando-o um candidato privilegiado para eletrônicos resistentes à radiação.

A física do "estrondo"

Para explicar por que o AlN é superior e mapear o mecanismo de falha, uma equipe liderada pelo professor Ramon Collazo utilizou modelagem computacional. O modelo descreve uma sequência precisa de eventos: quando um íon pesado atravessa o semicondutor sob alta tensão, ele gera portadores de carga (elétrons e lacunas). Essas cargas se separam, criando um campo elétrico localizado. Quando esse campo atinge um limiar crítico, ele desencadeia uma avalanche — uma multiplicação rápida e exponencial de elétrons. Isso libera uma quantidade massiva de energia em um ponto minúsculo, destruindo a estrutura do dispositivo. Nas palavras de Quiñones: "Em termos simples: bum. Isso é o SEB". Vale ressaltar que o modelo não é uma explicação isolada ou específica para um único caso. Isso permitiu prever, com sucesso, o comportamento de outros materiais e dispositivos, sugerindo que o mecanismo físico do SEB (Single-Event Burnout — queima por evento único) é universal e, agora, previsível.

Engenharia com propósito

A compreensão desse mecanismo altera a abordagem de engenharia. "Esse entendimento possibilita projetar materiais para uso em dispositivos resistentes à radiação, bem como desenvolver dispositivos mais robustos", afirma Collazo. Anteriormente, sem conhecer a física subjacente, os engenheiros não conseguiam estabelecer regras rigorosas para tornar componentes eletrônicos mais resistentes à radiação. Agora, eles podem realizar projetos com base em limites físicos, em vez de depender de tentativa e erro. Isso apresenta aplicações potenciais em áreas como energia nuclear, missões espaciais, tecnologia biomédica e experimentos de fusão. O trabalho contou com o apoio do Escritório de Pesquisa Científica da Força Aérea dos EUA, do Exército, da DARPA e da NASA. Contudo, é fundamental observar as limitações dessa descoberta. Trata-se de uma validação teórica e experimental de um modelo. Ele explica a física da falha e orienta a seleção de materiais (como o AlN — nitreto de alumínio), mas não torna, automaticamente, os dispositivos eletrônicos existentes resistentes à radiação. Ainda são necessárias novas abordagens de projeto, testes em condições reais e considerações operacionais específicas. O modelo constitui uma base, e não um produto final. Mas, pela primeira vez, essa base está fundamentada em uma compreensão física sólida, e não apenas em dados empíricos.