A energia escura pode ser um efeito do vazio quântico, não uma força mística

O vácuo não é vazio. É essa a premissa que um novo estudo publicado no The Astrophysical Journal utiliza para propor uma leitura diferente sobre a principal mistério da cosmologia moderna: a energia escura. Os pesquisadores sugerem que o comportamento dinâmico dessa energia, responsável pela aceleração da expansão do Universo, pode ser uma consequência direta dos processos da cromodinâmica quântica (CDQ), a força que governa os quarks dentro dos prótons e nêutrons.

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Tradicionalmente, a energia escura é tratada como uma constante cosmológica — um fundo imutável que compõe cerca de 70% do "conteúdo" do cosmos. No entanto, observações recentes com o instrumento DESI indicam que essa força pode variar ao longo do tempo. A nova abordagem evita a introdução de partículas exóticas ou campos hipotéticos não detectados e, em vez disso, vincula a expansão cósmica à estrutura subatômica do próprio vácuo. Conforme o espaço se estica, a arquitetura quântica desse ambiente muda, gerando um deslocamento de energia que se manifesta como a pressão da energia escura.

Testando a hipótese com dados de larga escala

Para verificar se essa conexão entre o micro e o macro é sólida, o time comparou o modelo teórico com três bases de dados independentes: o mapa da radiação cósmica de fundo do telescópio Planck, os dados de distribuição de matéria do projeto DESI e as observações da luminosidade de supernovas distantes. O resultado foi significativo: a modelo baseada em leis microfísicas conhecidas descreveu a variação na densidade da energia escura com a mesma precisão de teorias que recorrem a partículas inventadas. Além disso, a análise estatística favoreceu a explicação "quântica" em relação às alternativas.

É importante, contudo, distinguir o que foi observado do que foi inferido. Os dados empíricos mostram uma consistência numérica entre o modelo e as medições de larga escala, mas o mecanismo físico que ativa essa influência do vácuo não é derivado automaticamente das leis fundamentais "puras". Os autores reconhecem que o modelo requer uma função de ajuste manual para desativar o efeito do vácuo nas épocas iniciais do Universo. Sem essa intervenção artificial, a teoria não se encaixa com a cronologia cosmológica estabelecida.

Um passo rumo a uma nova física, mas com reservas

Essa nuance é crucial. O estudo não prova que a energia escura seja composta por quarks ou que a CDQ seja a fonte direta da aceleração cósmica. Ele demonstra, porém, que um framework baseado na física de partículas conhecida é capaz de reproduzir os dados observacionais de forma competitiva, desafiando a necessidade de novas entidades teóricas. A discussão científica muda de foco: em vez de buscar forças desconhecidas de fora, a atenção se volta para os processos internos do vácuo quântico.

A próxima fronteira para os físicos é eliminar a necessidade de ajustes manuais. Se o mecanismo puder ser derivado diretamente das equações fundamentais da CDQ sem parâmetros externos, a hipótese deixará de ser apenas uma modelagem matemática elegante para se tornar uma lei física fundamental. Até lá, a energia escura permanece um candidato dinâmico, com uma nova e promissora pista apontando para o coração da matéria subatômica.