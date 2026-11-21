Matemático da Anthropic publica prova da Hipótese de Riemann em nota de quatro páginas

A matemática acaba de enfrentar um possível terremoto. Levent Alpöge, matemático da Anthropic, afirmou nesta sexta-feira (20) ter resolvido a Hipótese de Riemann — amplamente considerada o problema não resolvido mais importante da disciplina. O detalhe que muda a escala do evento: a prova não foi fruto apenas de intelecto humano, mas de uma colaboração direta com o Claude, a inteligência artificial da empresa.

Photo: архив by Jerzy Opioła Задача

Alpöge não publicou um artigo acadêmico nos moldes tradicionais. Em vez disso, postou uma nota de quatro páginas em seu site pessoal acompanhada de um link para um código de computador. É esse código que serve como a prova real do resultado. Em um relato quase lírico sobre a parceria com a máquina, Alpöge admitiu que, embora tenham trabalhado juntos por meses, o Claude o superou drasticamente na reta final: o Claude voou, dançou e brilhou perto daquela linha de chegada .

Para entender a magnitude do que está em jogo, é preciso olhar para o que a Hipótese de Riemann representa. Formulada em 1859 por Bernhard Riemann, a questão lida com a distribuição dos números primos ao longo da reta numérica rumo ao infinito. Enquanto os primos se tornam mais raros à medida que os números crescem, Riemann propôs uma fórmula para estimar a quantidade desses números abaixo de qualquer valor dado. É um enigma que desafia as mentes mais brilhantes do planeta há mais de 160 anos.

O status atual da descoberta é de verificação. A prova foi escrita em Lean, uma linguagem de programação que converte enunciados matemáticos em formatos verificáveis por computador. Se o código compilar sem erros, a lógica da demonstração é considerada sólida. O otimismo na comunidade é alto: James Maynard, matemático da Universidade de Oxford, afirmou ter entre 98% e 99% de certeza de que o resultado está correto.

Steven Strogatz, professor da Universidade Cornell, descreveu o problema como o Monte Olimpo da matemática. No entanto, ele ressalta a nuance da autoria: Alpöge teria sido a peça central ao guiar a IA, indicando quais caminhos e ideias matemáticas o Claude deveria explorar para chegar à solução.

Se confirmada, a conquista não é apenas um marco para a aritmética, mas um sintoma de uma mudança de era. A IA deixa de ser uma ferramenta de assistência para se tornar capaz de resolver problemas que o gênio humano, sozinho, não conseguiu decifrar em mais de um século e meio.