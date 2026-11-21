Estudo na Science explica diferença entre formação de gelo na Antártida e no Ártico

Por que a Antártida congelou há 34 milhões de anos, enquanto a Ártica demorou cerca de 25 milhões de anos a mais para desenvolver suas calotas de gelo? Essa disparidade temporal entre os polos é uma das grandes lacunas na nossa compreensão do clima terrestre. A resposta, segundo um estudo publicado na revista Science, não reside apenas na composição da atmosfera, mas em um processo geológico profundo que alterou a topografia do continente sul antes que o mundo esfriasse globalmente.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Подо льдом Антарктиды нашли древнего «спящего титана»

O mistério da assimetria polar

Tradicionalmente, acredita-se que a queda nos níveis de dióxido de carbono (CO₂) na atmosfera seria o gatilho principal para as eras glaciais. De fato, durante o Eoceno, há cerca de 50 milhões de anos, as concentrações de gases de efeito estufa eram muito mais altas do que as atuais. No entanto, o CO₂ se mistura rapidamente em toda a atmosfera global. Se a temperatura fosse o único fator determinante, ambos os hemisférios deveriam ter se coberto de gelo simultaneamente. O fato de não ter ocorrido sugere que havia um fator local, geográfico ou geológico, impedindo o congelamento precoce no norte e acelerando-o no sul.

O papel da tectônica e da altitude

A diferença crucial entre os dois polos está em sua configuração física: a Ártica é um oceano cercado por terra, enquanto a Antártida é um vasto continente isolado pelo oceano. Pesquisadores identificaram que, há cerca de 160 milhões de anos, durante a fragmentação do supercontinente Gondwana,发生了 movimentos no manto terrestre que elevaram partes da Antártida. Esses "ondulações do manto" criaram uma topografia mais elevada, incluindo maciços como o Monte Gamburtsev.

A altitude tem um impacto direto e imediato no clima local. A cada 100 metros de elevação, a temperatura do ar cai aproximadamente 1°C. Essa elevação colocou grandes áreas do continente acima da linha de neve anual, permitindo que a neve deixasse de derreter no verão e começasse a acumular-se, formando as primeiras geleiras, mesmo quando o resto do planeta ainda era relativamente quente.

Realimentação climática

Uma vez iniciada a acumulação de gelo, mecanismos de retroalimentação positiva aceleraram o processo. A superfície branca do gelo e da neve possui alta albedo, refletindo a radiação solar de volta para o espaço, o que causa um resfriamento adicional da superfície. Além disso, o ar mais frio sobre a Antártida retém menos vapor d'água; esse ar seco é um pior isolante térmico, permitindo que mais calor escape para a atmosfera, resfriando ainda mais a região.

Por que a Ártica resistiu?

No Hemisfério Norte, não havia um grande bloco continental elevado para criar essa barreira topográfica inicial. O Oceano Ártico permaneceu aberto às correntes quentes vindas do equador, que mantinham as águas e o ar relativo quentes por muito mais tempo. O congelamento estável da Ártica só se tornou possível quando as temperaturas globais caíram o suficiente e a circulação oceânica mudou significativamente, processo que se consolidou por volta de 3,5 milhões de anos atrás, possivelmente associado ao fechamento do istmo do Panamá.

Este episódio destaca que a formação de calotas polares não é uma resposta simples à composição do ar, mas o resultado de uma interação complexa entre a tectônica de placas, a elevação do relevo e a dinâmica dos oceanos ao longo de milhões de anos.