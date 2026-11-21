Via Láctea pesa 1,19 trilhão de vezes o Sol, revela nova medição

Quanto pesa a nossa galáxia? Essa pergunta, que parece simples, é um dos maiores desafios da astronomia moderna porque a maior parte da Via Láctea é invisível. O que vemos — as estrelas, as nebulosas e os planetas — é apenas uma fração da massa total; o restante é a matéria escura, que não emite luz, mas exerce uma força gravitacional poderosa sobre tudo ao seu redor.

Photo: newscientist.com by Illustris Collaboration/ESO is licensed under Free More Info Моделирование галактического скопления

Um novo estudo da colaboração DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) trouxe a medição mais precisa até agora: a Via Láctea pesa aproximadamente 1,19 trilhão de massas solares. O dado, publicado no servidor de pré-prints arXiv, apresenta uma margem de erro de cerca de 11%, que cai para 8% nas regiões mais próximas ao centro galáctico.

A técnica de pesar o invisível

Como se mede algo que não se pode ver? Os astrônomos utilizam a gravidade como balança. A lógica é física: quanto mais pesado é um objeto, maior é a sua atração gravitacional. Isso significa que as estrelas e galáxias satélites que orbitam a periferia da Via Láctea precisam se mover mais rápido para não serem "engolidas" pelo centro. Ao observar a velocidade desses corpos celestes, os cientistas conseguem inferir a massa total que os mantém em órbita.

Até então, os resultados científicos eram contraditórios. Alguns métodos, baseados na rotação do disco galáctico, sugeriam que a Via Láctea era relativamente "leve". Outros, focados em aglomerados estelares distantes, apontavam para valores muito mais altos. A divergência ocorria porque as equipes raramente testavam seus métodos simultaneamente ou ignoravam distorções inerentes às observações feitas a partir da Terra.

O rigor dos dados: 10 mil estrelas

Para resolver essa imprecisão, a equipe do DESI analisou mais de 10 mil estrelas localizadas no "halo" — uma região esférica e rarefeita que envolve o disco da galáxia. Essas estrelas estão situadas a distâncias que variam entre 30 mil e 310 mil anos-luz do centro.

A precisão do estudo veio da combinação de duas fontes principais:

Dados espectroscópicos do DESI, que revelam a composição química e a velocidade radial das estrelas.

Dados do telescópio espacial Gaia, responsável por rastrear com exatidão o deslocamento dessas estrelas no céu.

Um passo fundamental foi a calibração: os pesquisadores criaram seis modelos computacionais de galáxias virtuais. Eles simularam a observação desses modelos introduzindo erros e lacunas típicos de telescópios reais, o que permitiu ajustar os métodos de medição e identificar possíveis falhas antes de aplicar a análise aos dados reais.

O que muda na nossa visão do Universo

O número de 1,19 trilhão de massas solares confirma a existência de um halo massivo e extenso de matéria escura, que se expande muito além da parte visível da galáxia. No entanto, a descoberta também expõe as limitações dos modelos atuais.

A pesquisa revelou que as suposições de que a Via Láctea teria um formato perfeitamente circular e estaria em estado de repouso absoluto são simplificações excessivas. Na realidade, a nossa galáxia é menos simétrica e sofre perturbações gravitacionais constantes. O próximo passo dos astrônomos será desenvolver modelos mais "vivos" e complexos para descrever a dinâmica do nosso lar cósmico.

O conjunto completo de dados do DESI deve ser publicado em breve, permitindo que grupos independentes verifiquem os resultados e refinem ainda mais a compreensão sobre a escala do Universo.