Tempestade solar intensa fragmenta cinturões de radiação da Terra em quatro faixas

Em 11 de maio de 2024, a Terra foi atingida pela tempestade geomagnética mais intensa das últimas duas décadas. Durante esse evento, o satélite PROBA-V, da Agência Espacial Europeia (ESA), registrou uma anomalia inesperada na estrutura dos cinturões de radiação que orbitam nosso planeta: em vez dos dois anéis conhecidos de elétrons, foram detectados quatro faixas distintas.

Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Вспышка на Солнце

Observação direta e inferência

Os cinturões de Van Allen são tradicionalmente descritos como duas zonas estáveis que prendem partículas carregadas vindas do Sol e do espaço profundo, protegendo a atmosfera terrestre. O dado bruto obtido pelo instrumento do PROBA-V mostra claramente uma separação na densidade de elétrons, formando quatro picos de atividade radiativa ao longo do evento. Os pesquisadores, liderados por Viviane Pierrard, do Instituto Real Belga de Geofísica e Aeronomia (BIAA), batizaram esse fenômeno de "evento Dia das Mães".

Aqui é crucial distinguir o que foi medido do que foi concluído. A observação direta é a variação na distribuição espacial dos elétrons de alta energia. A interpretação física, que depende de modelos de plasma, sugere que as fortes perturbações eletromagnéticas da tempestade não criaram novas partículas do nada, mas sim redistribuíram as existentes. Em outras palavras, os elétrons foram "empurrados" de suas posições habituais, fragmentando o que seria uma estrutura contínua em quatro setores distintos. Isso implica que mecanismos de captura e perda de partículas, até então não totalmente compreendidos, foram ativados pela atividade solar.

Como a estrutura se forma e desaparece

O processo descrito pelos cientistas segue uma lógica física observável. As ondas eletromagnéticas geradas pela interação do vento solar com a magnetosfera terrestre agem sobre a população de elétrons. Algumas partículas são confinadas em novas "armadilhas