Geologia antártica sob nova luz: mecanismos naturais frearam o colapso catastrófico das geleiras

Quando um bloco de gelo se desprende da costa da Antártida e mergulha no mar, a cena é de uma violência geológica rara. Por anos, modelos climáticos sugeriram que esse evento poderia ser o início de um colapso em cascata. A teoria dominante alertava que taludes glaciais com mais de 100 metros de altura eram intrinsecamente instáveis sob o próprio peso, o que desencadearia uma reação em cadeia: o desprendimento exporia rochas e gelo ainda mais altos, levando a um recuo acelerado e inevitável da plataforma, com impacto direto no nível do mar. Essa era a previsão catastrófica que os cientistas temiam.

Photo: Wikimedia Commons by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ледники Антарктиды

Um estudo recente, publicado na revista Science por pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e do Instituto Oceanográfico de Woods Hole (WHOI), revisa essa premissa. Analisando dados do satélite ICESat-2 da NASA coletados ao longo de quatro anos, a equipe examinou mais de 15.000 taludes de gelo antárticos. A observação central é contraintuitiva: embora os colapsos ocorram mais rapidamente do que o esperado por alguns modelos, eles não se tornam descontrolados. O processo de ruptura tende a se estabilizar rapidamente, em vez de avançar indefinidamente para o interior do continente.

Onde a instabilidade encontra um limite

A liderança da pesquisa, a cientista Carolyn Nichols, destaca que, apesar da velocidade inicial das fraturas, não houve registro de um "efeito descontrolado" no sentido de uma retroalimentação positiva sem freios. O que os dados revelam é que a estabilidade de um talude não depende exclusivamente da sua altura vertical. Há mecanismos físicos e topográficos que atuam como freios naturais, impedindo que a quebra do gelo se transforme em uma avalanche sistêmica.

Esse achado é crucial para a modelagem climática. Se a altura do talude fosse o único fator decisivo, qualquer exposição de gelo mais alto resultaria em uma perda de massa contínua e acelerada. A realidade observada sugere um comportamento mais complexo, onde o sistema busca um novo equilíbrio após o evento de ruptura.

Os freios naturais da Antártida

O estudo identifica três fatores principais que contribuem para essa estabilidade: a topografia do fundo do mar, a presença de gelo marinho e a pressão da água. A primeira, e mais contra-intuitiva, é o papel do relevo submarino. Quando a base da plataforma de gelo encontra relevos, como cristas ou colinas submarinas, o gelo é forçado a se fincar ou a se dobrar. Essa geometria alterada impede que o talue mantenha a altura crítica necessária para o colapso em cascata, funcionando como um obstáculo físico que redistribui as tensões.

O segundo fator é a acúmulação de gelo marinho e fragmentos de icebergs na base das paredes de gelo. Essa mistura atua como uma estrutura de suporte temporária, absorvendo parte da pressão e impedindo a fratura completa do talude. O terceiro elemento é a pressão hidrostática da água oceânica na base da plataforma, que ajuda a contrabalançar as forças que empurram o gelo para fora, em direção ao mar aberto.

Esses mecanismos não significam que a Antártida está "segura" ou que o aquecimento global não afeta o derretimento. Pelo contrário, o derretimento superficial e o aquecimento do oceano continuam a afetar as plataformas. No entanto, a descoberta indica que os modelos climáticos atuais, que frequentemente simplificam a dinâmica dos taludes, podem estar superestimando a vulnerabilidade imediata dessas estruturas. Para prever com precisão o aumento do nível do mar, é necessário integrar a complexidade da interação entre o gelo, a rocha e a água, e não apenas medir a altura das paredes de gelo.