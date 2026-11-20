USP abre primeiro laboratório de arqueogenética do Brasil para analisar DNA antigo

O Brasil acaba de dar um passo decisivo rumo à soberania científica com a abertura do primeiro laboratório totalmente dedicado à arqueogenética no país, sediado na Universidade de São Paulo (USP). Mais do que a simples instalação de equipamentos, a iniciativa marca a ruptura de um ciclo de dependência: até então, a análise de DNA antigo de amostras brasileiras dependia, quase invariavelmente, de laboratórios no Hemisfério Norte.

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A mudança de patamar é institucional e política. Ao manter todas as etapas da análise — da extração ao sequenciamento — em território nacional, o Laboratório de Arqueogenética do Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE-USP) deixa de ser apenas um executor de técnicas para se tornar um centro de inteligência. O objetivo é inverter a lógica tradicional, onde pesquisadores brasileiros eram enviados ao exterior para aprender a técnica; agora, a USP pretende atrair colaboradores estrangeiros e formar mão de obra especializada localmente.

O projeto piloto para inaugurar essa nova era é a investigação dos remanescentes humanos de Mazagão Velho, no Amapá. O caso é extraordinário: em 1770, a Coroa portuguesa transferiu own a população de Mazagão (no atual Marrocos) para a floresta tropical amazônica, em um experimento colonial atípico que misturou portugueses e africanos escravizados em um ambiente hostil.

A importância desse estudo vai além da curiosidade histórica; trata-se de um esforço de reparação. A história oficial atribui o cemitério local a portugueses vindos do Norte da África, mas a comunidade local e as evidências materiais sugerem a presença marcante de populações africanas diaspóricas. O arqueólogo André Strauss, coordenador do laboratório, destaca que o DNA antigo permitirá desafiar narrativas que, por séculos, invisibilizaram grupos marginalizados.

A precisão da ciência molecular já começa a entregar respostas que os arquivos silenciosos omitiram. A análise de 63 indivíduos, conduzida com o apoio da geneticista Tábita Hünemeier, revelou detalhes cruciais, como modificações dentárias ritualísticas típicas de populações da África Subsaariana, inexistentes entre europeus ou indígenas amazônicos. Essa descoberta é um golpe direto na tese de que o local seria exclusivamente um reduto da elite colonial.

Para decifrar a origem desses indivíduos, a equipe utiliza a análise de isótopos de estrôncio nos dentes, que funciona como um "rastreador geográfico", revelando onde a pessoa passou a infância. Assim, é possível distinguir com clareza quem migrou do Marrocos ou da África Subsaariana de quem nasceu na bacia amazônica.

Para a historiadora Luana Nicolau, a arqueogenética preenche os "buracos documentais" deixados por séculos de negligência com a população negra. O laboratório da USP não apenas moderniza a arqueologia brasileira, mas devolve à comunidade de Mazagão Velho a possibilidade de reconstruir sua ancestralidade com base em dados concretos, e não apenas em mitos fundadores.