Dentes humanos de 324 mil anos reescrevem cronologia do Homo erectus na China

Nove dentes humanos, recuperados das cavernas de Naxián e Baxián, no sul da China, acabam de reescrever a cronologia da sobrevivência humana. Datados entre 324 mil e 184 mil anos, oito desses fragmentos pertencem ao Homo erectus. Até então, a ciência acreditava que, nesse período, a espécie já havia desaparecido dos continentes ou estaria confinada em isolamento total em ilhas, como Java. A evidência material, porém, prova que eles continuavam a viver e caçar na Eurásia enquanto os neandertais, na Europa, já davam seus primeiros passos em direção a rituais e santuários.

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A transição: das savanas às selvas

O Homo erectus foi o grande arquiteto da expansão humana, ocupando vastos territórios desde a Geórgia até a Indonésia a partir de quase dois milhões de anos atrás. Sua biologia era otimizada para as savanas: pernas longas para corridas de resistência e uma visão adaptada a horizontes amplos. Por quase um milhão de anos, essa configuração foi tão bem-sucedida que a espécie mal sofreu alterações evolutivas.

Contudo, a região onde as cavernas de Naxián e Baxián se situam é composta por densas florestas tropicais. Nesse cenário, as vantagens do caçador de savana desaparecem: a visibilidade é reduzida a poucos metros e a resistência em longas distâncias perde espaço para a agilidade em terrenos fechados. Acreditava-se que a adaptação a esse ambiente fosse exclusividade do Homo sapiens ou dos Denisovanos. No entanto, a análise isotópica de proteínas extraídas dos dentes revelou que a dieta desses indivíduos era baseada em recursos típicos de florestas tropicais.

Mobilidade e plasticidade

A complexidade do comportamento desses hominídeos é reforçada pela análise de estrôncio, que indica deslocamentos de até cem quilômetros, alcançando áreas do atual norte do Vietnã. Para caçadores-coletores em selvas densas, migrações dessa escala dentro de uma única geração são raras, dada a dificuldade de locomoção.

Isso sugere que o Homo erectus não apenas sobreviveu passivamente nas florestas, mas manteve a dinâmica e a mobilidade típicas dos espaços abertos, adaptando-se a um novo ecossistema. Tal descoberta aponta para uma plasticidade comportamental muito maior do que a prevista pelos antropólogos.

O mistério se completa com o nono dente encontrado. A estrutura da peça, especificamente a fronteira entre a dentina e o esmalte, não coincide com nenhuma espécie humana conhecida. Embora a região pudesse abrigar Denisovanos, a ausência de amostras de referência de dentes ou proteínas locais impede uma conclusão definitiva. O que resta é o registro de um mosaico humano complexo, onde a sobrevivência não dependia de uma especialização rígida, mas da capacidade de alterar a própria estratégia de vida.