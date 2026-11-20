O lado oculto da Lua guarda duas histórias diferentes de impacto

Um punhado de poeira e rocha trazido do lado oculto da Lua acaba de reescrever a cronologia dos eventos mais violentos da história do nosso satélite. A análise de amostras coletadas pela missão chinesa Chang'e-6, processada por uma equipe internacional liderada pela Universidade de Hong Kong (HKU), revelou que a Bacia do Polo Sul-Aitken (SPA) — a maior e mais antiga cratera de impacto da Lua — não é apenas um buraco gigante, mas um arquivo geológico de catástrofes sucessivas.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Астероидный удар по Луне

A distinção entre o fogo e o impacto

O ponto central da descoberta não está no que foi visto por telescópios, mas na composição química do solo. Os geólogos identificaram dois tipos de materiais ricos em magnésio que, embora semelhantes à primeira vista, contam histórias opostas sobre a origem da região:

Primeiro, os noritos magnésicos. Estas rochas são o resultado direto do impacto colossal que criou a bacia SPA: a energia da colisão foi tamanha que derreteu volumes massivos de matéria lunar. À medida que esse oceano de rocha fundida esfriou, os noritos cristalizaram-se. Eles ficaram enterrados até que impactos posteriores, menos intensos, os "escavassem" e os trouxessem de volta à superfície.

Já as rochas magmáticas magnésicas indicam um processo diferente. Elas não foram formadas pelo resfriamento imediato do impacto, mas por atividades vulcânicas que foram disparadas pela instabilidade térmica causada pela formação da bacia. Ou seja, o impacto não apenas moldou a geografia, mas alterou a dinâmica interna do satélite.

A linha do tempo do caos

Com base nesses dados e em evidências de missões anteriores, como a Chang'e-4 (2019), os pesquisadores conseguiram datar a sequência de eventos que transformaram a face oculta da Lua. A escala temporal revela um período de bombardeio intenso:

Formação da bacia SPA: aproximadamente 4,34 bilhões de anos atrás.

aproximadamente 4,34 bilhões de anos atrás. Formação da bacia Apollo: aproximadamente 4,20 bilhões de anos atrás.

aproximadamente 4,20 bilhões de anos atrás. Formação da bacia Orientale: aproximadamente 3,87 bilhões de anos atrás.

Estes números, detalhados em estudo publicado na revista Science Advances, mostram que a Lua passou por ciclos de destruição e reconstrução que explicam por que o lado que vemos da Terra é tão diferente do lado oculto. A bacia SPA funciona como uma janela para o manto lunar, permitindo que a ciência entenda a evolução química do sistema solar primitivo através da matéria que sobreviveu ao tempo e ao vácuo.