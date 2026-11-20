Minério não é pedra morta: rochas profundas abrigam vida exclusiva

Imaginem um cenário que desafia a noção comum de minério: no leito abissal do Oceano Pacífico, sob quatro quilômetros de escuridão, existem estruturas rochosas que funcionam como habitações microscópicas. Na região de Clarión-Cliperton, cientistas europeus revelaram que as concreções polimetálicas — aquelas "batatas" ricas em níquel e cobalto que atraem a indústria de baterias — não são apenas depósitos minerais inertes. Elas abrigam uma comunidade biológica exclusiva, cujos habitantes evoluíram especificamente para viver no interior da rocha.

Photo: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Подводные вулканические камни с минерализацией

A arquitetura oculta da pedra

A equipe liderada por Coral Diaz-Rey Lorenzo e Tanja Strathmann utilizou técnicas de microscopia e ciência dos materiais para analisar o interior desses agregados. O que encontraram foi uma estrutura interna porosa, composta por uma rede complexa de fissuras e cavernas. Cerca de 23% do volume da concreção consiste em espaços vazios. As paredes desses túneis internos são enriquecidas com ferro, o que permitiu o desenvolvimento de colônias bacterianas, a base de uma cadeia alimentar isolada.

Para estudar essa vida sem destruir os organismos frágiles, os pesquisadores desenvolveram um método de extração delicado. As pedras, recuperadas de profundidades superiores a 4000 metros, foram congeladas. A expansão do gelo dentro dos poros ajudou a fragmentar a estrutura mineral, liberando os animais de corpo macio intactos para análise.

Uma cidade subterrânea invisível

Os resultados da contagem foram significativos. Entre as 244 concreções examinadas, foram identificados mais de 4.000 organismos. A média é de 17 habitantes por pedra, mas em alguns "complexos" rochosos, o número chega a 245 indivíduos. A composição da população é diversificada: nematóides (vermes redondos), copépodes (crustáceos de remo), foraminíferos (unicelulares) e poliquetos (vermes com cerdas) formam o núcleo dessa sociedade subterrânea.

Existe uma relação direta entre o tamanho da concreção e sua capacidade habitacional. Concreções maiores possuem corredores internos mais amplos e abrigam mais espécies. No entanto, a densidade populacional nos fragmentos menores é surpreendentemente alta, indicando que até as partículas mais minúsculas de minério têm valor ecológico crítico.

Evolução em isolamento

O achado mais profundo da pesquisa, contudo, é genético. Ao comparar o DNA dos vermes e crustáceos retirados do interior das pedras com os que vivem no sedimento lamoso a poucos milímetros de distância, os cientistas descobriram que não há sobreposição de espécies. Não existe nenhum tipo comum entre os habitantes da "pedra" e os do "solo".

Mais do que isso, as populações dentro de concreções situadas a 1.000 km de distância são geneticamente mais próximas umas das outras do que de seus vizinhos lamosos. Isso sugere que a vida no interior das concreções é resultado de milhões de anos de isolamento e adaptação especializada. Por exemplo, a boca dos vermes que vivem na rocha evoluiu para raspagem de biofilmes bacterianos nas superfícies minerais, enquanto seus parentes no lodo estão adaptados a engolir sedimento mole.

Foraminíferos como a espécie Thurammina sp. 1 demonstram uma plasticidade notável, conseguindo atravessar microfissuras e moldando suas conchas protetoras para caber exatamente nas cavidades da pedra. Outros organismos utilizam esqueletos de plâncton antigo, presos na rocha, como moradia, transformando a concreção em um verdadeiro museu paleontológico habitado.

O custo de extrair a vida

Essa descoberta altera a perspectiva sobre a mineração submarina. Se a remoção das concreções ocorrer, não se trata apenas de extração de metais, mas da destruição física de um habitat que levou milhões de anos para se formar. A velocidade de crescimento dessas concreções é de apenas alguns milímetros por milhão de anos, tornando-as um recurso biologicamente não renovável em escala humana.

Enquanto o sedimento lamoso pode, em tese, ser recolonizado por animais vizinhos, as espécies adaptadas ao interior da rocha não possuem alternativa de sobrevivência fora desse micro-habitat. A elevação dessas pedras à superfície extinguiria permanentemente comunidades únicas.

Diante disso, os regulamentos ambientais do órgão internacional responsável pelo fundo marinho (ISA) precisam de revisão. A simples preservação de áreas intocadas de leito marinho pode ser insuficiente. É necessário garantir que uma quantidade e diversidade específicas dessas concreções permaneçam no fundo do oceano, assegurando a continuidade de uma forma de vida que só agora está sendo compreendida.