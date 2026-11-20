Imaginem um cenário que desafia a noção comum de minério: no leito abissal do Oceano Pacífico, sob quatro quilômetros de escuridão, existem estruturas rochosas que funcionam como habitações microscópicas. Na região de Clarión-Cliperton, cientistas europeus revelaram que as concreções polimetálicas — aquelas "batatas" ricas em níquel e cobalto que atraem a indústria de baterias — não são apenas depósitos minerais inertes. Elas abrigam uma comunidade biológica exclusiva, cujos habitantes evoluíram especificamente para viver no interior da rocha.
A equipe liderada por Coral Diaz-Rey Lorenzo e Tanja Strathmann utilizou técnicas de microscopia e ciência dos materiais para analisar o interior desses agregados. O que encontraram foi uma estrutura interna porosa, composta por uma rede complexa de fissuras e cavernas. Cerca de 23% do volume da concreção consiste em espaços vazios. As paredes desses túneis internos são enriquecidas com ferro, o que permitiu o desenvolvimento de colônias bacterianas, a base de uma cadeia alimentar isolada.
Para estudar essa vida sem destruir os organismos frágiles, os pesquisadores desenvolveram um método de extração delicado. As pedras, recuperadas de profundidades superiores a 4000 metros, foram congeladas. A expansão do gelo dentro dos poros ajudou a fragmentar a estrutura mineral, liberando os animais de corpo macio intactos para análise.
Os resultados da contagem foram significativos. Entre as 244 concreções examinadas, foram identificados mais de 4.000 organismos. A média é de 17 habitantes por pedra, mas em alguns "complexos" rochosos, o número chega a 245 indivíduos. A composição da população é diversificada: nematóides (vermes redondos), copépodes (crustáceos de remo), foraminíferos (unicelulares) e poliquetos (vermes com cerdas) formam o núcleo dessa sociedade subterrânea.
Existe uma relação direta entre o tamanho da concreção e sua capacidade habitacional. Concreções maiores possuem corredores internos mais amplos e abrigam mais espécies. No entanto, a densidade populacional nos fragmentos menores é surpreendentemente alta, indicando que até as partículas mais minúsculas de minério têm valor ecológico crítico.
O achado mais profundo da pesquisa, contudo, é genético. Ao comparar o DNA dos vermes e crustáceos retirados do interior das pedras com os que vivem no sedimento lamoso a poucos milímetros de distância, os cientistas descobriram que não há sobreposição de espécies. Não existe nenhum tipo comum entre os habitantes da "pedra" e os do "solo".
Mais do que isso, as populações dentro de concreções situadas a 1.000 km de distância são geneticamente mais próximas umas das outras do que de seus vizinhos lamosos. Isso sugere que a vida no interior das concreções é resultado de milhões de anos de isolamento e adaptação especializada. Por exemplo, a boca dos vermes que vivem na rocha evoluiu para raspagem de biofilmes bacterianos nas superfícies minerais, enquanto seus parentes no lodo estão adaptados a engolir sedimento mole.
Foraminíferos como a espécie Thurammina sp. 1 demonstram uma plasticidade notável, conseguindo atravessar microfissuras e moldando suas conchas protetoras para caber exatamente nas cavidades da pedra. Outros organismos utilizam esqueletos de plâncton antigo, presos na rocha, como moradia, transformando a concreção em um verdadeiro museu paleontológico habitado.
Essa descoberta altera a perspectiva sobre a mineração submarina. Se a remoção das concreções ocorrer, não se trata apenas de extração de metais, mas da destruição física de um habitat que levou milhões de anos para se formar. A velocidade de crescimento dessas concreções é de apenas alguns milímetros por milhão de anos, tornando-as um recurso biologicamente não renovável em escala humana.
Enquanto o sedimento lamoso pode, em tese, ser recolonizado por animais vizinhos, as espécies adaptadas ao interior da rocha não possuem alternativa de sobrevivência fora desse micro-habitat. A elevação dessas pedras à superfície extinguiria permanentemente comunidades únicas.
Diante disso, os regulamentos ambientais do órgão internacional responsável pelo fundo marinho (ISA) precisam de revisão. A simples preservação de áreas intocadas de leito marinho pode ser insuficiente. É necessário garantir que uma quantidade e diversidade específicas dessas concreções permaneçam no fundo do oceano, assegurando a continuidade de uma forma de vida que só agora está sendo compreendida.
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