Estudo internacional analisa 18 mil esqueletos e questiona progresso nas sociedades antigas

Um fêmur de 40 centímetros guarda mais informações sobre a vida de quem o carregou do que qualquer registro escrito. Mais do que uma medida biológica, o osso é o arquivo físico de milhões de decisões tomadas pela natureza e pela sociedade: a quantidade de calorias absorvidas, a carga suportada pelas articulações e as doenças enfrentadas durante o crescimento. Em um estudo publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, essa métrica antropológica torna-se a chave para questionar a ideia convencional de progresso.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Археологические раскопки человеческого скелета

O paradoxo da produtividade

A lógica intuitiva sugere que, quanto mais eficiente uma sociedade produz alimento, mais saudáveis são seus membros. No entanto, os dados coletados por uma equipe internacional liderada pelo professor Jörg Baten, da Universidade de Tübingen, revelam o oposto. A análise de remanescentes de 18.457 pessoas, provenientes de 45 países da Ásia e da Europa, demonstrou que o desenvolvimento tecnológico frequentemente coincidiu com a piora do estado físico humano. Em certas regiões, a estatura média diminuiu justamente nos períodos de implementação de sistemas de comércio e agricultura mais complexos.

A altura média não é apenas um número estatístico, mas um indicador de "estresse biológico". Quando crianças enfrentam fome recorrente, doenças ou cargas físicas excessivas, seu potencial genético de crescimento não é plenamente atingido. Baten e seus colaboradores reconstruíram esses índices medindo a extensão do fêmur e aplicando fórmulas antropológicas específicas para cada população.

A geografia do declínio

Os números expõem a queda: há sete mil anos, homens no Sul e Sudeste da Ásia mediam, em média, 1,78 metro; no século XIX, essa marca caiu para 1,60 metro. Na China, as mulheres viram sua estatura média recuar de 1,57 metro para 1,48 metro no mesmo intervalo. Até na Europa Setentrional, onde homens mediam 1,62 metro há cinco milênios, a tendência foi instável. Após um aumento temporário — possivelmente ligado à adaptação genética à lactose entre nômades das estepes -, iniciou-se um declínio que persistiu até o fim do século XIX.

Para decifrar as causas, os pesquisadores cruzaram a estatura com as bases de dados HYDE 3.5 e Seshat Global History Databank. Enquanto a primeira fornecia dados sobre densidade populacional, a segunda catalogava avanços tecnológicos e infraestrutura, como a existência de mercados, armazenamento de grãos e escrita. A conclusão foi inesperada: sociedades tecnologicamente avançadas conseguiam, sim, sustentar mais pessoas no mesmo território, mas isso não se traduzia em melhor nutrição.

A armadilha malthusiana

Os achados confirmam a tese de Thomas Malthus do século XVIII. Novas tecnologias permitiam produzir mais comida, o que impulsionava o crescimento populacional. Contudo, como a área de terra arável é limitada, a fatia de recursos disponível para cada indivíduo diminuía. O resultado era um déficit nutricional crônico e maior sobrecarga do organismo, refletidos na redução da estatura.

Na era pré-industrial, o progresso tecnológico atuou como um motor de quantidade, não de qualidade de vida. As sociedades tornaram-se maiores e mais complexas, mas seus membros ficaram menores e, provavelmente, mais vulneráveis a doenças. As tecnologias não eram inúteis — elas permitiam que grandes coletivos sobrevivessem onde grupos menores pereceriam -, mas o custo dessa sobrevivência foi o potencial biológico do indivíduo.

A pesquisa reconhece limitações: algumas amostras arqueológicas podem estar enviesadas para grupos de elite (como ocorreu no período japonês Kofun) e certos períodos possuem bases de dados reduzidas. Ainda assim, a correlação entre o aumento populacional e a queda dos indicadores antropométricos permanece sólida.

O esqueleto não mente. Ele registra a competição real por recursos, e não a abstração do "progresso". A evidência obriga a repensar a narrativa de que o desenvolvimento de uma sociedade significa, automaticamente, a melhoria da vida de quem nela habita.