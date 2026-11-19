Dinossauro jovem de 440 kg desafia teoria do crescimento lento dos saurópodes

Três anos de vida. Esse é o tempo que separou o nascimento de Nyana rooiwalnesis de sua morte. Naquela época, este dinossauro, que hoje carrega um nome que soa como um sussurro do passado, já pesava cerca de 440 quilogramas. Não era um filhote frágil, mas um "jovem” robusto que caminhava pelos vales da atual África do Sul há aproximadamente 200 milhões de anos. Para a sua época, ele era quatro vezes maior que seus vizinhos mais próximos. Essa discrepância de tamanho, congelada no tempo, desafia a noção de que os ancestrais dos gigantes da Terra levaram eras para aprender a crescer rápido.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Палеонтологи работают в Фаюмской пустыне

A descoberta, anunciada por paleontólogos da Universidade Witswatersrand, em Johannesburgo, não se trata apenas de catalogar um fóssil. É uma revisão do ritmo evolutivo. O que os pesquisadores encontraram foi um saurópode morfo, um grupo que, na linha do tempo, serve de ponte entre répteis menores que andavam sobre duas patas e os colossos de pescoço alongado, como os braquiossauros e diplodocos. A presença de Nyana tão cedo no registro fósil sugere que a estratégia de acumular massa corporal não foi um refinamento tardio, mas uma capacidade instalada muito antes de os saurópodes se tornarem os titãs que conhecemos.

A anatomia do crescimento

Para entender o quão impressionante era o tamanho de Nyana, é preciso olhar para dentro do osso. O esqueleto estava parcialmente preservado, mas ofereceu fragmentos cruciais: o crânio e os ossos do palato. Para não destruir a amostra, a equipe enviou o fósil a Grenoble, na França, onde as instalações do European Synchrotron Radiation Facility permitiram o uso de raios-X de alta energia. O resultado foram modelos 3D detalhados que revelaram as camadas de crescimento no interior das ossadas.

É nesse interior ósseo que reside a chave para a idade do animal. Assim como as árvores registram os anos em anéis concêntricos, os ossos dos dinossauros guardam linhas de crescimento. Inicialmente, os cientistas estimaram que o espécule tinha dois anos. No entanto, uma análise mais minuciosa das estruturas microscópicas identificou uma linha de crescimento adicional. A correção foi sutil, mas significativa: Nyana tinha três anos.

Esses três anos de vida intensa, culminando em quase meia tonelada de peso, indicam uma taxa de crescimento explosiva. Se Nyana tivesse sobrevivido até a idade adulta, seu peso seria medido em toneladas. O dado reescreve o roteiro: a "engenharia” de alto desempenho para ganho de massa já estava operando nos primordiais da linhagem dos saurópodes, muito antes de os planetas estarem cheios de gigantes de centenas de toneladas.

Uma ponte entre continentes

A importância de Nyana transcende a biologia individual e toca na geografia do mundo antigo. A análise filogenética revelou uma parentela próxima entre o dinossauro sul-africano e Sarahsaurus, uma espécie conhecida do norte da América do Norte.

Essa ligação não é apenas uma curiosidade taxonômica. Ela aponta para a possibilidade de um "ponte biogeográfico”, um corredor terrestre que, durante a Era Jurássica inicial, permitiu a migração ou a troca genética entre populações de dinossauros que hoje estão separadas por oceanos. A hipótese sugere que, naquela era remota, as massas de terra se conectavam de formas que ainda estamos decifrando, permitindo que a vida florescesse em rotas que hoje nos parecem impossíveis. O estudo, publicado na Royal Society Open Science, convida os cientistas a reconsiderarem não apenas a velocidade com que os dinossauros cresciam, mas também as rotas que percorreram para chegar a nós, através da memória de suas ossadas.