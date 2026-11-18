Crianças dopadas meses antes: ritual inca mudou o destino das vítimas escolhidas

Cientistas descobriram novas evidências de que crianças no Império Inca eram preparadas para a morte com drogas e álcool muito antes dos assassinatos rituais. Um estudo publicado em novembro de 2026 na revista científica Antiquity revela que algumas crianças receberam substâncias psicoativas por vários meses. Os sacerdotes podem ter buscado acalmar e tornar submissas suas futuras vítimas.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Кипу инков

Uma equipe internacional de pesquisadores analisou o cabelo e as unhas de oito múmias infantis descobertas nas terras altas do Peru e da Argentina. Todas as amostras continham traços de cocaína, indicando o consumo de folhas de coca, e quatro continham álcool, provavelmente chicha, uma cerveja de milho. Harmina, uma substância encontrada em algumas preparações psicoativas à base de plantas, foi encontrada nos restos mortais da famosa Donzela de Gelo, Juanita.

Há quinhentos anos, Juanita e outras duas crianças partiram em sua jornada final até o topo do vulcão Ampato, localizado a uma altitude de aproximadamente 6.300 metros. As crianças tinham 6, 8 e 14 anos. A jornada poderia levar meses, e o objetivo final era um sacrifício aos deuses.

Em 1995, arqueólogos descobriram a múmia perfeitamente preservada de Juanita. Mais tarde, encontraram os restos mortais de outras crianças. O ar frio e seco da montanha preservou os corpos tão bem que a tecnologia moderna permite até mesmo analisar o conteúdo de seus estômagos e a composição química de seus cabelos.

Por que os incas precisavam matar crianças? O ritual era chamado de capacocha e era considerado um dos mais importantes do império. Os sacrifícios eram destinados aos deuses, principalmente à divindade solar Inti, bem como às montanhas sagradas. Eram oferecidos durante as coroações dos governantes, grandes festivais e desastres naturais, na esperança de garantir o bem-estar do Estado.

De acordo com cronistas espanhóis, crianças bonitas e saudáveis ​​eram as escolhidas prioritariamente. Isso era considerado uma grande honra para a família. As crianças eram levadas para a capital, Cusco, e depois enviadas para santuários remotos nas montanhas. Após a morte, acreditava-se que elas se tornavam intermediárias entre o povo e os deuses. Ao contrário dos astecas, que praticavam sacrifícios públicos em massa, os incas realizavam esses ritos com mais frequência em locais sagrados remotos. Não apenas meninas, mas também meninos eram sacrificados.

Novas pesquisas mostram que os métodos de sacrifício variavam. Algumas crianças provavelmente morreram de hipotermia sob o efeito de substâncias intoxicantes. Outras foram mortas com golpes na cabeça. Por exemplo, uma tomografia computadorizada da múmia de um menino de nove anos encontrada no Monte El Plomo, no Chile, revelou uma fratura no crânio. Os cientistas acreditam que ele foi morto com uma maça ritual.

O número de crianças sacrificadas durante a existência do império é desconhecido. Arqueólogos descobriram dezenas de restos mortais de possíveis vítimas dos Capacocha. O pesquisador Johan Reinhard, que descobriu Juanita, participou da descoberta de 18 múmias de gelo entre 1995 e 1999. Os restos mortais de pelo menos oito crianças foram encontrados no vulcão Misti, no Peru, e três em Llullaillaco, na Argentina.

No entanto, a escala dos rituais pode ter sido muito maior. Muitos santuários nas montanhas permanecem inexplorados, e alguns sepultamentos foram destruídos pelo tempo.

Sacrifícios humanos eram praticados por outros povos antigos, mas para os incas, eles tinham um significado político particular. O império uniu inúmeras tribos conquistadas, e a participação em ritos religiosos comuns ajudava a fortalecer o poder do governante e a subjugar territórios distantes.

Hoje, as múmias de gelo permitem que os cientistas reconstruam os últimos meses de vida das crianças, estudem sua dieta, origens e as circunstâncias de sua morte. Mas uma pergunta permanece, que a arqueologia provavelmente não responderá: as pequenas vítimas compreendiam seu destino?

Para os sacerdotes incas, elas eram uma oferenda sagrada aos deuses. Para o homem moderno, é uma prova de quão cruel a religião pode se tornar quando a vida humana se revela menos importante do que a vontade dos deuses e o poder do Estado.