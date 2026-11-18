Por que a Terra tem um teto para a altura das montanhas

Ao olhar para o Monte Everest, com seus 8.848 metros acima do nível do mar, é natural perguntar por que a Terra não abriga picos de 15 ou 20 quilômetros. A resposta não reside em um acaso geológico, mas em leis físicas rígidas que impõem um teto absoluto ao crescimento das montanhas.

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A gravidade como limite estrutural

O principal obstáculo à altura é a força da gravidade. As montanhas surgem quando placas litosféricas colidem, empurrando as rochas para cima. No entanto, quanto mais alta é a estrutura, maior o peso que ela exerce sobre sua própria base. Ao analisar o material como uma coluna, percebe-se que existe um ponto de ruptura: a rocha no pé da montanha não suporta indefinidamente o peso da "cabeça" do pico. Estimativas científicas indicam que, nas condições da Terra, a resistência do granito e do basalto atinge seu limite em torno dos 10 quilômetros. Acima dessa marca, a base começaria a sofrer deformações plásticas ou colapsaria sob o próprio peso. O contraste com Marte ilustra essa dinâmica: com uma gravidade cerca de três vezes mais fraca, o planeta vermelho sustenta o Monte Olimpo, um vulcão que ultrapassa os 20 quilômetros de altura. Se essa mesma formação existisse na Terra, ela se desfaria rapidamente.

O papel da erosão e a fragilidade das rochas

Mesmo que a gravidade permitisse tal altura, outros fatores operam contra a estabilidade. Vento, chuva, glaciares e variações de temperatura atuam como agentes de desgaste constante. Rios escavam vales, glaciares raspam encostas e os ciclos de congelamento e descongelamento abrem fissuras internas nas pedras. Esse processo de erosão funciona como um mecanismo de correção: à medida que processos tectônicos elevam o terreno, a natureza remove material, impedindo que os picos se aproximem do limite teórico de 10 quilômetros. Além disso, as montanhas não são blocos de pedra perfeita, mas aglomerados de calcário, arenito e xisto, cada qual com limites de resistência específicos. O peso da estrutura gera microfraturas longamente antes do máximo calculado ser atingido. Quando a carga excede a capacidade do material, a rocha se fragmenta, tornando a formação de picos acima de 10 quilômetros praticamente impossível.

Um teto intransponível

Apesar de alguns pesquisadores sugerirem que circunstâncias excepcionais — como uma elevação tectônica muito rápida combinada com rochas anormalmente resistentes — poderiam permitir que o Everest ganhe algumas centenas de metros ou até um quilômetro a mais, o veredito da física permanece claro: na Terra, montanhas superiores a 10 quilômetros de altura não podem existir de forma estável.