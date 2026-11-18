Por que a União Soviética conclui perfuração mais profunda da história em 1992

Em 1970, na região de Murmansk, na Rússia, começou uma das empreitadas mais ambiciosas da ciência soviética: perfurar a crosta terrestre até alcançar o manto planetário. Após 24 anos de trabalho, o poço SG-3 atingiu a marca de 12.262 metros, um recorde que permanece inalterado até hoje. A façanha não apenas desafiou os limites da engenharia, mas também reescreveu o que sabíamos sobre a estrutura profunda da Terra.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Буровая установка

A corrida espacial por dentro do planeta

Na época da Guerra Fria, a competição entre União Soviética e Estados Unidos não se limitava aos céus. Enquanto os americanos tentavam perfurar o fundo dos oceanos, onde a crosta é mais fina, os geólogos soviéticos optaram pelo caminho mais difícil: a terra firme. O local escolhido foi o Escudo Báltico, uma região geologicamente estável onde se encontram algumas das rochas mais antigas do planeta, com aproximadamente 3 bilhões de anos.

Os primeiros metros pareceram rotineiros, mas à medida que o broca avançava, a resistência da natureza intensificava-se. A temperatura subiu drasticamente: a 7 quilômetros de profundidade, os termômetros marcavam 120°C; aos 12 quilômetros, a leitura chegou a 220°C. Essa temperatura superou em 80 graus as projeções mais otimistas dos geofísicos da época. O metal das colunas de perfuração cedia sob o peso da pressão e do calor, e os eletrônicos entravam em curto-circuito com frequência. O projeto tornou-se uma luta constante contra as leis da física, exigindo que cada nova tentativa de aprofundamento fosse iniciada a partir de um novo ramo do poço principal.

Descobertas que desafiaram os manuais

Os resultados do SG-3 colocaram em xeque conceitos consolidados da geologia clássica. Três achados principais surpreenderam a comunidade científica:

A presença de água em profundidades extremas. Entre 9 e 12 quilômetros, os geólogos encontraram rochas saturadas de água. Segundo os modelos teóricos da época, a pressão nesses níveis deveria expulsar qualquer fluido das fraturas da rocha. A descoberta revelou que a umidade estava presa dentro da estrutura cristalina dos próprios minerais. Essa finding alterou a compreensão sobre a hidrogeologia, sugerindo que os reservatórios de água profunda podem ser vastamente maiores do que se imaginava.

Assinaturas sísmicas misteriosas. Os instrumentos registraram oscilações estranhas, não relacionadas a terremotos convencionais. Alguns pesquisadores interpretaram esses sinais como uma espécie de "respiração” do planeta, causada pelo movimento de rochas semissólidas, embora a natureza exata desses processos continue sendo debatida pelos cientistas.

A estrutura inesperada da crosta. Em vez da transição suave esperada entre granito e basalto, os perfis de perfuração mostraram rochas que não se encaixavam nas modelos existentes. A fronteira entre as camadas da crosta terrestre estava em um lugar completamente diferente do que as teorias anteriores previam.

O encerramento e o legado

Em 1992, as operações foram oficialmente suspensas. A razão declarada foi uma falha técnica — a ruptura da coluna de perfuração — que não poderia ser reparada devido à falta de financiamento após o colapso da União Soviética. A interrupção gerou diversos mitos, desde histórias sobre "vozes do além” até supostas câmaras ocas, muitas das quais provaram ser apenas boatos ou brincadeiras de jornais estrangeiros.

A realidade, porém, é mais significativa do que qualquer lenda. O SG-3 demonstrou que entendemos muito mais sobre o espaço do que sobre o que acontece a mais de dez quilômetros sob nossos pés. Os materiais disponíveis naquela época simplesmente não eram robustos o suficiente para lidar com ambientes tão agressivos. Hoje, o poço está selado e o equipamento foi removido, mas a análise dos testemunhos de rocha — cilindros perfurados trazidos das profundezas — continua. Cada amostra funciona como uma máquina do tempo, permitindo aos cientistas estudar o passado distante da Terra e reconhecer que nosso planeta não é uma rocha inerte, mas um sistema dinâmico, vivo e cheio de processos que ainda desafiam a ciência moderna.