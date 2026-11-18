Vale da Morte: estudo revela como placas de gelo empurram rochas em Racetrack Playa

No fundo seco do Racetrack Playa, no Vale da Morte, na Califórnia, centenas de rochas de até 320 quilos deixam para trás longos sulcos na argila. Durante décadas, a imagem desses valos sugeria que as pedras se deslocavam sozinhas por terrenos planos, mas ninguém jamais havia flagrado o movimento em tempo real.

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A busca pelo mecanismo

A natureza desse fenômeno alimentou diversas teorias, desde ventos huracanados até a formação de camadas deslizantes de algas. No entanto, a imobilidade prolongada das rochas tornava a comprovação difícil. Para resolver o enigma, o paleobiólogo Richard Norris e sua equipe instalaram, em 2011, uma estação meteorológica e câmeras no local, além de equipar 15 exemplares de calcário — trazidos pelos próprios pesquisadores para evitar a manipulação de rochas protegidas do parque nacional — com rastreadores GPS.

O registro do movimento

A evidência concreta surgiu em dezembro de 2013. Observou-se que o leito do lago foi coberto por uma lâmina de água de poucos centímetros. Durante a noite, essa água congelou em uma crosta fina e transparente; durante o dia, o sol derreteu parcialmente o gelo, fragmentando-o em grandes placas flutuantes.

No dia 21 de dezembro, Richard e James Norris testemunharam a cena: impulsionadas por ventos leves, as placas de gelo deslizaram sobre a argila saturada, empurrando as pedras. O deslocamento ocorreu a uma velocidade de 2 a 5 metros por minuto, um movimento tão sutil que passaria despercebido a um observador desatento.

A dinâmica do "veleiro de gelo"

Os resultados, publicados na revista PLOS ONE, refutaram a ideia de que tempestades violentas seriam necessárias. O fenômeno depende de uma combinação específica de fatores:

Ventos moderados: Rajadas de 3 a 4,5 metros por segundo são suficientes. O vento não atua diretamente na rocha, mas na ampla área da placa de gelo, que funciona como uma vela.

Rajadas de 3 a 4,5 metros por segundo são suficientes. O vento não atua diretamente na rocha, mas na ampla área da placa de gelo, que funciona como uma vela. Espessura do gelo: Camadas de apenas 3 a 6 milímetros são capazes de deslocar a rocha, criando os sulcos característicos no solo.

Camadas de apenas 3 a 6 milímetros são capazes de deslocar a rocha, criando os sulcos característicos no solo. Condições ambientes: O movimento exige a coexistência de águas rasas, noites congelantes e dias ensolarados.

A pesquisa também esclareceu que nem todo sulco no solo indica a passagem de uma pedra; as próprias bordas das placas de gelo em movimento podem deixar marcas semelhantes na argila.

Atualmente, os pesquisadores observam que esse evento se tornou mais raro. Com as mudanças climáticas, a diminuição de noites com temperaturas abaixo de zero no Vale da Morte reduz a formação do "transporte" de gelo, tornando os rastros no fundo do lago registros cada vez mais escassos de invernos rigorosos no deserto.