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O 'Glaciar do Juízo Final' está derretendo 4 vezes mais rápido do que os modelos previam

Ciência

O glaciar de Thwaites, na Antártida Ocidental, é frequentemente apelidado de "Glaciar do Juízo Final" devido ao seu potencial impacto no nível do mar global. Uma nova pesquisa publicada na revista Nature Communications revela que este colosso de gelo, com uma área comparável à do estado da Flórida, está se desintegrando de forma mais rápida e complexa do que as modelos climáticas anteriores previam. A descoberta central do estudo não é apenas que o gelo está derretendo, mas que o mecanismo físico por trás desse processo era mal compreendido: não existe uma linha de ancoragem única e estável, mas sim uma zona de contato extensa e dinâmica.

Глобально потепление
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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A falácia da "linha de ancoragem"

Por décadas, os glaciologistas basearam seus cálculos em um conceito simplificado: a linha de ancoragem. Trata-se do ponto hipotético onde o glaciar deixa de estar apoiado no fundo do mar e passa a flutuar na água. Essa premissa tratava a transição entre gelo ancorado e gelo flutuante como uma fronteira nítida e estável. No entanto, uma equipe de pesquisadores da Universidade da Califórnia em Irvine e do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA (JPL) demonstrou, através de dados de satélite, que essa visão está incorreta. Não há uma linha; existe uma "zona de contato" que pode ter vários quilômetros de largura.

Essa zona age como uma interface ativa, não passiva. Durante cada ciclo de maré, a água do oceano, mais quente que o gelo, infiltra-se profundamente sob a plataforma gelada. Esse movimento hidrodinâmico levanta parcialmente a placa de gelo, expondo uma superfície inferior massiva ao contato direto com a água salgada. O resultado é um derretimento muito mais intenso e distribuído do que os modelos anteriores, que assumiam o aquecimento concentrado em um único ponto de contato, conseguem simular.

Quatro vezes mais rápido: a correção dos modelos

Para validar essa nova compreensão, os cientistas calibraram um modelo de cobertura de gelo usando dados satelitais dos últimos 25 anos. A chave foi a inclusão dessa zona de contato, com larguras variando entre 2 e 5 quilômetros. Ao incorporar esse parâmetro, o modelo finalmente conseguiu reproduzir com precisão a aceleração real da perda de gelo observada no campo. As estimativas anteriores subestimavam a taxa de degradação do glaciar em um fator de quatro. Isso significa que o colapso não é apenas uma tendência gradual, mas um processo que se retroalimenta com uma velocidade que as projeções tradicionais não capturavam adequadamente.

As implicações para o século XXI são significativas. Os novos cálculos indicam que, até 2100, o derretimento do Glaciar de Thwaites pode contribuir com 30 milímetros para o aumento do nível do mar global. Esse valor é o dobro do que as estimativas anteriores sugeriam. É crucial notar que esse número representa apenas os processos físicos já em andamento, independentemente de qualquer aquecimento climático adicional ou emissões futuras de gases de efeito estufa. Ele reflete a inércia e a instabilidade intrínseca do sistema glacial atual.

O obstáculo submerso e o cenário até 2038

Atualmente, a degradação do glaciar é parcialmente contida por uma estrutura geológica submersa conhecida como "Crista do Camarão" (ou ridge do camarão, conforme a tradução literal do termo usado em contextos anglófonos, embora o texto russo use "хребет Мужино" — possivelmente uma referência a uma formação específica ou tradução local de um nome inglês). Essa elevação no fundo do mar atua como uma barreira natural, ancorando parte do gelo e impedindo seu recuo imediato. No entanto, as simulações mostram que há 60% de probabilidade de o glaciar ultrapassar essa barreira natural ainda no século atual. No cenário mais pessimista, essa ruptura poderia ocorrer já em 2038.

Uma vez que o glaciar se solte dessa âncora submersa, ele entrará em um processo de recuo para a próxima elevação geológica. Essa sequência de eventos tende a acelerar exponencialmente a degradação, pois cada nova posição oferece menos estabilidade. A pesquisa sublinha que compreender a física detalhada do que ocorre sob a superfície gelada é fundamental para refinar as previsões. Para as comunidades costeiras ao redor do mundo, isso significa que a ameaça de inundações e a erosão de zonas litorâneas podem chegar mais cedo e com maior força do que o planejamento urbano e ambiental atual considera provável.

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Author`s name Petr Ermilin
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