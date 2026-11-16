Supernova Ares: Webb detecta explosão antiga e agenda seu retorno para 2098 para medir o Universo

Em agosto de 2025, os dados do Telescópio Espacial James Webb (JWST) revelaram algo que a astrofísica moderna raramente encontra: um objeto não apenas antigo, mas com um futuro marcado no calendário observacional. Trata-se de uma supernova batizada de Ares, cuja explosão ocorreu há cerca de 8,8 bilhões de anos, quando o Universo tinha apenas 4,9 bilhões de anos. O detalhe que separa a medição da interpretação aqui não é a idade do evento, e sim o fato de que os cientistas já sabem quando a luz dessa mesma explosão chegará novamente à Terra. Não se trata de prever um desastre, mas de cronometrar um eco gravitacional que atravessou o tempo.

Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Галактика

A lente cósmica e o eco do tempo

O fenômeno que permite essa previsão é o lentes gravitacionais, uma das confirmações mais elegantes da teoria da relatividade geral de Einstein. Quando a luz de uma fonte distante, como a supernova Ares, passa perto de um aglomerado massivo de galáxias, a curvatura do espaço-tempo ao redor dessa massa age como uma lente. Isso distorce o caminho da luz e pode produzir múltiplas imagens do mesmo evento em posições diferentes no céu. Como cada imagem percorre um trajeto ligeiramente diferente, a luz chega à Terra em momentos distintos. É uma espécie de replay natural do universo, onde o mesmo evento pode ser testemunhado em capítulos separados, décadas ou séculos um do outro.

O que os dados mostram até agora

A equipe liderada por Conor Larson, do Instituto de Telescópios Espaciais, identificou a primeira imagem desta supernova nos arquivos do JWST. A análise espectral do sinal permitiu classificar o evento como uma supernova do tipo IIb. Nessa categoria, a estrela progenitora já havia expelido a maior parte de sua camada externa de hidrogênio antes do colapso final. Até o momento, Ares é o objeto confirmado mais distante do seu tipo já observado. É uma janela rara para os processos estelares do Universo jovem, capturada em um momento crítico de sua evolução.

As modelagens computacionais indicam que esta primeira detecção é apenas o início de uma série. Outros dois ecos da mesma explosão estão ainda em trânsito. As projeções apontam que a segunda imagem se tornará visível em aproximadamente 73 anos. A terceira aparecerá cerca de três anos depois da segunda. Essa janela de espera de mais de sete décadas estabelece um novo recorde entre as supernovas gravitacionalmente lentes conhecidas. Para a ciência, é uma tarefa que transcende as carreiras dos pesquisadores atuais, deixando um legado de coordenação e monitoramento para gerações futuras.

Por que esperar sete décadas?

A paciência tem um propósito rigoroso. O intervalo de tempo entre as aparições sucessivas de uma supernova lentes é uma das ferramentas mais precisas para medir a constante de Hubble, o parâmetro que descreve a taxa de expansão do Universo. Hoje, a comunidade científica debate intensamente o valor exato dessa constante, pois diferentes métodos de medição — alguns baseados em observações do Universo local, outros no fundo cósmico de micro-ondas — retornam números divergentes. Essa discrepância, conhecida como tensão de Hubble, aponta para possíveis lacunas no nosso modelo cosmológico padrão.

Se os astrônomos do futuro confirmarem o retorno de Ares dentro das janelas de tempo previstas, terão uma nova e independente medição da distância e da taxa de expansão. O retorno não é apenas uma curiosidade temporal; é um teste de calibração cósmica. Como destacam os pesquisadores em seu preprint, a ciência de daqui a 70 anos ainda é desconhecida, mas a promessa é clara: o retorno de Ares será um marco que vale a espera, oferecendo uma âncora sólida para resolver uma das maiores incertezas da cosmologia moderna. Até lá, a supernova permanece como um sinal congelado no tempo, aguardando seu próximo capítulo na história observacional da Terra.