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Genoma de Jonathan, tartaruga de 194 anos, revela mecanismos de reparo celular e baixo caos na regulação genética

Ciência

Jonathan, uma das tartarugas gigantes das Seychelles mais reconhecidas do mundo, alcançou a idade estimada de 194 anos. Esse número representa quase o dobro da expectativa de vida média da espécie Aldabrachelys gigantea, que tipicamente vive entre 90 e 95 anos. Para compreender as bases biológicas dessa longevidade excecional, uma equipe de pesquisadores analisou o material genético do animal. Os resultados foram publicados na revista Science Advances e oferecem novos indícios sobre os mecanismos que regulam o envelhecimento.

Черепаха
Photo: unsplash.com by Travis Colbert is licensed under Free to use under the Unsplash License
Черепаха

A arquitetura do reparo celular

Ao comparar o genoma de Jonathan com o de outros indivíduos da espécie, os cientistas identificaram 287 variantes genéticas únicas. Essas diferenças não são meros ruídos biológicos, mas estão associadas a processos fundamentais para a integridade celular. As análises destacam três frentes principais: a eficiência na reparação de danos nas cadeias de DNA, a manutenção da estabilidade dos telômeros — as extremidades protetoras dos cromossomos — e o funcionamento adequado das mitocôndrias, organelas responsáveis pela produção de energia nas células.

Essas descobertas sugerem que a longevidade de Jonathan não é resultado de um acaso isolado, mas de um sistema de proteção interna robusto. A capacidade de manter as células funcionais por mais tempo depende de uma coordenação precisa entre a preservação do material genético e a geração de energia, evitando que o desgaste acumulado comprometa a vitalidade do organismo.

A ordem na regulação genética

Um dos achados mais significativos do estudo reside na epigenética. Enquanto o código da DNA permanece inalterado em grande parte da vida, os mecanismos epigenéticos determinam quais genes são ativados ou silenciados em diferentes momentos. Em organismos que envelhecem, observa-se geralmente um aumento do caos, ou entropia, nesses processos regulatórios, o que pode levar a falhas funcionais nos órgãos.

No caso de Jonathan, os pesquisadores detectaram um nível surpreendentemente baixo de entropia de metilação em regiões regulatórias dos genes. Em termos práticos, isso significa que a regulação genética do animal manteve-se mais organizada do que a de congêneres metade mais novos. Essa estabilidade é particularmente evidente nos genes relacionados à produção de energia celular. Essa ordem interna permite que o organismo sustente suas funções vitais de maneira eficiente, mitigando os efeitos típicos da passagem do tempo.

Limites da inferência científica

É fundamental distinguir entre correlação e causalidade. Os autores do estudo enfatizam que, até o momento, foi estabelecida uma associação entre essas características genéticas e epigenéticas e a longevidade de Jonathan, mas não uma prova definitiva de causa e efeito. A confirmação completa dessa hipótese exigirá o monitoramento e a análise de outros animais longevos para verificar se esses padrões são consistentes.

Os pesquisadores observam que esses resultados aprofundam a compreensão dos mecanismos que permitem aos organismos resistir às mudanças associadas à idade. Tais insights podem, eventualmente, direcionar novas linhas de investigação sobre o envelhecimento humano. A análise do caso de Jonathan ilustra os recursos intrínsecos de autorenovação presentes na vida, sugerindo que a qualidade da vida prolongada está ligada à precisão dos sistemas internos de manutenção e regulação, e não apenas à sobrevivência passiva ao tempo.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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