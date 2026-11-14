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Formação misteriosa no fundo do mar: caminho geométrico intriga cientistas no Pacífico

Ciência

Na escuridão permanente a cerca de um quilômetro de profundidade, no Pacífico, uma câmera de veículo submarino iluminou uma superfície que desafiou a primeira intuição dos cientistas. Pletas amareladas, dispostas em ângulos retos e separadas por juntas precisas, formavam um padrão que a tripulação do navio de pesquisa Nautilus descreveu imediatamente como uma "estrada de tijolos amarelos”, evocando, por um breve instante, a lenda da Atlântida. A localização exata da descoberta é a região da montanha submarina Nootka, dentro do Monumento Marinho Nacional Papahānaumokuākea, a noroeste das Ilhas Havaianas.

Подводная дорога
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Para além da aparência quase arquitetônica, o fenômeno é puramente geológico. A formação resulta de um antigo evento vulcânico submarino. Quando a lava incandescente entra em contato abrupto com a água gelada do oceano, ocorre um choque térmico extremo. A superfície externa solidifica instantaneamente, criando uma crosta rígida. No interior, a rocha continua a esfriar, gerando tensões mecânicas que a fazem fraturar. A física desse processo tende a produzir rachaduras em ângulos próximos de 90 graus, resultando em blocos que parecem ter sido assentados com precisão cirúrgica.

A origem da cor e o paralelo com a superfície

O tom amarelo e laranja que reforça a semelhança com um material cerâmico ou tijolo não é uma ilusão óptica, mas uma reação química. A rocha é rica em ferro e manganês. A exposição prolongada à água do mar provoca a oxidação desses elementos, formando depósitos na superfície que alteram sua coloração. Esse processo natural explica o brilho metálico e as variações de tom observadas pelas câmeras.

Cientistas comparam essa estrutura com a "Estrada dos Gigantes”, na Irlanda, onde a lava ao esfriar formou colunas hexagonais. O caso do Pacífico difere na geometria das fraturas — retangulares em vez de hexagonais — devido às condições específicas de resfriamento e pressão naquele ambiente submarino.

Por que essa descoberta importa?

Embora a formação em si não revele novos processos climáticos em tempo real, ela oferece uma janela rara para a compreensão da dinâmica da crosta terrestre em ambientes de alta pressão. A região onde a "estrada” foi encontrada é pouco explorada: estima-se que menos de 3% do leito marinho naquela área tenha sido mapeado ou estudado em detalhe. Cada estrutura documentada ajuda os geólogos a reconstruir a história tectônica local e a entender como a superfície da Terra se molda sob as forças vulcânicas.

Para o leitor, a importância reside no lembrete de que a maior parte do oceano permanece invisível. O que parece um desenho humano é, na verdade, a assinatura de forças geológicas que operam em escalas de tempo e energia muito superiores à nossa experiência diária. A descoberta não muda o clima, mas expande o nosso conhecimento sobre a composição física do planeta.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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