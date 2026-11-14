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Condições idênticas a luas de Júpiter: vida na fossa das Marianas aponta para oceanos alienígenas

Ciência

Imagine um peso equivalente a um comboio de trem repousando sobre o capô de um carro comum. Esse é apenas uma analogia pálida para descrever a pressão que atua a quase 11 quilômetros de profundidade, no fundo da Fossa das Marianas, especificamente na Abissal Challenger. Ali, a água fria e a escuridão total parecem um ambiente onde a vida, tal como a conhecemos, seria esmagada instantaneamente. Contudo, expedições recentes, incluindo a realizada por Richard Garriott em 2021, revelaram que essa zona não é um deserto biológico, mas um território habitado por organismos que desenvolveram estratégias de sobrevivência surpreendentes para resistir a forças que destruiriam a maioria das estruturas materiais da superfície.

Гигантский глубоководный кальмар в темных водах
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Гигантский глубоководный кальмар в темных водах

Transparência e colônias móveis

Quando as janelas dos batiscafos revelam os habitantes dessas profundidades, a visão foge aos mitos de criaturas gigantescas e coloridas. Em vez disso, observa-se uma fauna predominantemente desprovida de pigmento e frequentemente translúcida. Entre os residentes mais notáveis estão os holotúrias, conhecidos como pepinos-do-mar de águas profundas, que se adaptaram para viver diretamente sobre o fundo oceânico.

Um dos exemplos mais intrigantes é o dos xenóforos. São organismos unicelulares que, no reino microscópico, são colossos, podendo atingir o tamanho de um punho humano. Mesmo sob o peso colossal da coluna de água acima, eles conseguem erguer frágeis estruturas feitas de sedimento, demonstrando uma resiliência mecânica incomum para seres de tal natureza.

Outro caso fascinante são as sifonóforas. À primeira vista, parecem tentáculos longos e luminosos que se movem na água. Na realidade, não são animais individuais, mas sim colônias de centenas de pólipos especializados que funcionam como um único super-organismo. Elas possuem um mecanismo de defesa ou desprendimento notável: se uma parte da cadeia for rompida por um contato físico, os fragmentos não morrem imediatamente. Graças a impulsos nervosos, esses pedaços continuam a se mover e contração de forma autônoma por um tempo, criando a impressão visual de que o corpo se desintegra em partes vivas independentes.

A química que resiste ao esmagamento

O principal desafio físico para a vida nessas profundezas é a estabilidade das proteínas. Sob uma pressão de 1.000 atmosferas, as moléculas de proteínas em organismos comuns perderiam sua forma tridimensional essencial para funcionar, e as membranas celulares se tornariam rígidas e frágeis. A solução encontrada pela evolução nas Marianas é a produção de uma substância específica: o óxido de trimetilamina, conhecido como TMAO.

O TMAO atua como um escudo molecular. Ele se posiciona ao redor das proteínas, mantendo as moléculas de água em uma estrutura organizada que impede que a pressão externa deforme a arquitetura biológica interna. É essa composição química que permite que peixes e crustáceos mantenham suas funções fisiológicas normais em um ambiente onde qualquer objeto terrestre comum seria instantaneamente achatado.

Um laboratório natural para a busca de vida alienígena

Estudar a Fossa das Marianas não é apenas uma questão de curiosidade biológica terrestre; é uma janela para o sistema solar. As condições de escuridão total, pressão extrema e temperaturas baixas na fossa são analogas às esperadas nos oceanos subglaciais de luas geladas, como Europa, satélite de Júpiter, e Encélado, satélite de Saturno.

O fato de a vida ter colonizado e se diversificado em um ambiente tão hostil como a Abissal Challenger oferece aos astrobiólogos um argumento forte de otimismo. Se organismos na Terra podem prosperar em condições de pressão e ausência de luz solar, isso sugere que formas de vida poderiam, em teoria, existir em semelhantes ambientes submarinos sob cascos de gelo em outros mundos do Sistema Solar.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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